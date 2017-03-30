Окремі положення закону "Про запобігання корупції" суперечать Конституції України - В.Німченко

За словами В.Німченка закон “Про запобігання корупції” містить норми, які не мають правової визначеності, тому їх правозастосування практично неможливо.

“Мова йде про право антикорупційних органів, державних і комерційних банків здійснювати моніторинг приватного життя людини, а просто кажучи, проводити розшукові заходи, характерні для правоохоронних структур поліцейської держави”, — зазначив народний депутат.

В.Німченко також вважає непотрібною і нелюдської норму антикорупційного законодавства, що покладає на мільйони простих людей, які не мають ніякого відношення до влади, обов’язок заповнювати електронну декларацію. “В умовах комп’ютерної безграмотності частини громадян, їх погану інформованість і відсутності повного покриття території України інтернет-зв’язком виконання цього положення закону просто нереально,” — упевнений депутат.

Також В.Німченко повідомляє, що народні обранці від “Опозиційного блоку” оскаржили закон “Про запобігання корупції” в Конституційному Суді України. “Саме посилаючись на невідповідність закону Конституції України в частині посягання на законні інтереси і права українців, в тому числі право на конфіденційність інформації, право на невтручання в особисте і сімейне життя,” — пояснив він.

За повідомленням В.Німченко, нардепи “попросили Суд розглянути це конституційне звернення невідкладно, щоб позбавити мільйони громадян України від поневірянь, переживань і приниження їхньої людської гідності”. У той же час положення закону, якими вводяться зобов’язання з електронного декларування для держслужбовців, високопоставлених чиновників і осіб, що займають посади в вищих ешелонах влади, за словами В.Німченка, повністю відповідають міжнародним нормам.

“Особи, які отримують гранти з-за кордону, які мають справу з йдуть звідти грошовими потоками, обов’язково повинні звітувати про надходження та використання цих коштів,” — підкреслив нардеп.

Нагадаємо, народний депутат України, представник суб’єкта подання Василь Німченко просить КСУ розширити свої повноваження і визнати неконституційними не лише ті норми закону про запобігання корупції, про які йдеться у конституційному поданні 48 народних депутатів, а й інші норми, адже за 2 роки свого існування у цей закон 18 разів вносилися зміни. Про це В.Німченко заявив на сьогоднішньому засіданні КСУ.