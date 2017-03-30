Отдельные положения закона "О предупреждении коррупции» противоречат Конституции Украины - В.Нимченко

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 55278 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 105853 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 162983 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 119700 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 118505 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 113628 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 105001 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107258 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103731 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 155604 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Отдельные положения закона "О предупреждении коррупции» противоречат Конституции Украины - В.Нимченко

Отдельные положения закона "О предупреждении коррупции» противоречат Конституции Украины - В.Нимченко

Киев  •  УНН

 • 14238 просмотра

КИЕВ. 29 марта. УНН. В Законе Украины "О предупреждении коррупции» содержатся положения, которые противоречат Конституции Украины и является проявлением высшей степени правового цинизма законодателя, унижает честь и достоинство граждан. Об этом заявил народный депутат, заслуженный юрист Украины Василий Нимченко, передает УНН со ссылкой на пресс-службу "Украинский выбор - право народа" .

По словам В.Нимченко закон "О предупреждении коррупции» содержит нормы, которые не имеют правовой определенности, поэтому их правоприменения практически невозможно.

"Речь идет о праве антикоррупционных органов, государственных и коммерческих банков осуществлять мониторинг частной жизни человека, а попросту говоря, проводить розыскные мероприятия, характерные для правоохранительных структур полицейского государства", - отметил народный депутат.

В.Нимченко также считает ненужной и бесчеловечной норму антикоррупционного законодательства, возлагает на миллионы простых людей, которые не имеют никакого отношения к власти, обязанность заполнять электронную декларацию. "В условиях компьютерной безграмотности части граждан, их плохую информированность и отсутствие полного покрытия территории Украины интернет-связью выполнения этого положения закона просто нереально", - уверен депутат.

Также В.Нимченко сообщает, что народные избранники от "Оппозиционного блока" обжаловали закон "О предупреждении коррупции» в Конституционном Суде Украины. "Именно ссылаясь на несоответствие закона Конституции Украины в части посягательства на законные интересы и права Украинской, в том числе право на конфиденциальность информации, право на невмешательство в личную и семейную жизнь", - пояснил он.

По сообщению В.Нимченко, нардепы "попросили суд рассмотреть это конституционное обращение безотлагательно, чтобы лишить миллионы граждан Украины от лишений, переживаний и унижение их человеческого достоинства". В то же время положения закона, которыми вводятся обязательства по электронному декларированию для госслужащих, высокопоставленных чиновников и лиц, занимающих должности в высших эшелонах власти, по словам В.Нимченко, полностью соответствуют международным нормам.

"Лица, которые получают гранты из-за рубежа, которые имеют дело с идут оттуда денежными потоками, обязательно должны отчитываться о поступлении и использовании этих средств", - подчеркнул нардеп.

Напомним, народный депутат Украины, представитель субъекта представления Василий Нимченко просит КСУ расширить свои полномочия и признать неконституционными не только те нормы закона о предотвращении коррупции, о которых идет речь в конституционном представлении 48 народных депутатов, но и другие нормы, ведь за 2 года своего существование в этот закон 18 раз вносились изменения. Об этом В.Нимченко заявил на сегодняшнем заседании КСУ.

 

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