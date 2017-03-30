Отдельные положения закона "О предупреждении коррупции» противоречат Конституции Украины - В.Нимченко

По словам В.Нимченко закон "О предупреждении коррупции» содержит нормы, которые не имеют правовой определенности, поэтому их правоприменения практически невозможно.

"Речь идет о праве антикоррупционных органов, государственных и коммерческих банков осуществлять мониторинг частной жизни человека, а попросту говоря, проводить розыскные мероприятия, характерные для правоохранительных структур полицейского государства", - отметил народный депутат.

В.Нимченко также считает ненужной и бесчеловечной норму антикоррупционного законодательства, возлагает на миллионы простых людей, которые не имеют никакого отношения к власти, обязанность заполнять электронную декларацию. "В условиях компьютерной безграмотности части граждан, их плохую информированность и отсутствие полного покрытия территории Украины интернет-связью выполнения этого положения закона просто нереально", - уверен депутат.

Также В.Нимченко сообщает, что народные избранники от "Оппозиционного блока" обжаловали закон "О предупреждении коррупции» в Конституционном Суде Украины. "Именно ссылаясь на несоответствие закона Конституции Украины в части посягательства на законные интересы и права Украинской, в том числе право на конфиденциальность информации, право на невмешательство в личную и семейную жизнь", - пояснил он.

По сообщению В.Нимченко, нардепы "попросили суд рассмотреть это конституционное обращение безотлагательно, чтобы лишить миллионы граждан Украины от лишений, переживаний и унижение их человеческого достоинства". В то же время положения закона, которыми вводятся обязательства по электронному декларированию для госслужащих, высокопоставленных чиновников и лиц, занимающих должности в высших эшелонах власти, по словам В.Нимченко, полностью соответствуют международным нормам.

"Лица, которые получают гранты из-за рубежа, которые имеют дело с идут оттуда денежными потоками, обязательно должны отчитываться о поступлении и использовании этих средств", - подчеркнул нардеп.

Напомним, народный депутат Украины, представитель субъекта представления Василий Нимченко просит КСУ расширить свои полномочия и признать неконституционными не только те нормы закона о предотвращении коррупции, о которых идет речь в конституционном представлении 48 народных депутатов, но и другие нормы, ведь за 2 года своего существование в этот закон 18 раз вносились изменения. Об этом В.Нимченко заявил на сегодняшнем заседании КСУ.