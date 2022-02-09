Офіційний курс гривні встановлено на рівні 27,96 грн/долар
Київ • УНН
КИЇВ. 9 лютого. УНН. Сьогодні офіційний курс гривні встановлено на рівні 27,96 грн/долар, інформує УНН із посиланням на дані Національного банку України.
Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют станом на ранок встановлені на такому рівні:
27.961900 грн за долар;
31.925500 грн за євро;
0.371810 грн за російський рубль;
37.831100 грн за фунт стерлінгів.
Порівняно з 8 лютого курс долара, євро, фунта впав, рубля зріс:
-0.038 грн за долар;
-0.147 грн за євро;
+0.001 грн за російський рубль;
-0.018 грн за фунт стерлінгів.