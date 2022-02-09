Официальный курс гривны установлен на уровне 27,96 грн/доллар
Киев • УНН
КИЕВ. 9 февраля. УНН. Сегодня официальный курс гривны установлен на уровне 27,96 грн/доллар, информирует УНН со ссылкой на данные Национального банка Украины.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют по состоянию на утро установлены на таком уровне:
27.961900 грн за доллар;
31.925500 грн за евро;
0.371810 грн за российский рубль;
37.831100 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 8 февраля курс доллара, евро, фунта упал, рубля вырос:
-0.038 грн за доллар;
-0.147 грн за евро;
+0.001 грн за российский рубль;
-0.018 грн за фунт стерлингов.