Офіс сприяння інвестицій готовий залучати кошти до урановидобутку
Київ • УНН
КИЇВ, 7 листопада. УНН. Новостворений “Офіс сприяння інвестиціям” зосередить свою увагу на чотирьох ключових галузях, серед яких у пріоритеті енергетика. Крім того, очільник “Офісу сприяння інвестицій” повідомив про готовність залучати інвестора до сфери урановидобутку в Україні. Про це Данило Білак зазначив у коментарі УНН.
Так, на запитання журналіста, чи є місце урановидобутку серед планів новоствореного Офісу, Д.Білак відповів, що якщо йдеться про масштабних інвесторів, які мають на меті розвивати цю сферу, то Офіс із радістю надасть їм свою допомогу:
“Видобуток урану — це необхідно для енергетики, для наших електростанцій, тим паче, якщо ми будемо самі виробляти. Я думаю, що самого видобутку нам мало, нам потрібні технології. Якщо є якісь конкретні інвестори, які в гарних масштабах збираються зайти у цю країну, то чому б ні, ми б із задоволення їм би допомогли”, — наголосив він.
Нагадаємо, за даними профільного міністерства, наступного року Україна планує збільшити виробництво ядерної енергетики.
Для цього І.Насалик пропонує залучення приватних інвестицій.
Також нагадаємо, за оцінками експертів Україна має щонайменше 12 інвестиційно- привабливих родовищ уранових руд, які треба розвідувати.