Офис содействия инвестиций готов привлекать средства в уранодобычу

Так, на вопрос журналиста, есть ли место уранодобычи среди планов вновь созданного Офиса, Д.Билак ответил, что если речь идет о крупных инвесторах, которые имеют целью развивать эту сферу, то Офис с радостью предоставит им свою помощь:

"Добыча урана - это необходимо для энергетики, для наших электростанций, тем более, если мы будем сами производить. Я думаю, что самой добычи нам мало, нам нужны технологии. Если есть какие-то конкретные инвесторы, которые в хороших масштабах собираются зайти в эту страну, то почему бы и нет, мы бы с удовольствие им бы помогли ", - подчеркнул он.

Напомним, по данным профильного министерства, в следующем году Украина планирует увеличить производство ядерной энергетики.

Для этого И.Насалик предлагает привлечение частных инвестиций.

Также напомним, по оценкам экспертов Украина имеет не менее 12 инвестиционно привлекательных месторождений урановых руд, которые надо разведывать.