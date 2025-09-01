$41.320.06
Ексклюзив
09:15 • 34831 перегляди
Вбивство Парубія у Львові: озвучено три основні версії
08:38 • 29046 перегляди
Вбивство Парубія у Львові: затриманому повідомили про підозру
Ексклюзив
07:50 • 51288 перегляди
Комітет ВР готує до другого читання законопроєкт щодо ФГВФО: депутати подають поправки, але є ризик, що їх не врахують
Ексклюзив
06:45 • 60689 перегляди
Напружений перший тиждень осені: які зміни очікуються для кожного знаку зодіакуPhoto
05:46 • 57866 перегляди
День знань: українські школи розпочали четвертий навчальний рік в умовах повномашстабного вторгнення
05:39 • 50232 перегляди
Бодікамери для військових ТЦК та БЗВП для студентів: нововведення в Україні з 1 вересняPhoto
31 серпня, 21:30 • 29499 перегляди
Підозрюваного у справі про вбивство Андрія Парубія затримали на Хмельниччині: злочин був ретельно підготовлений
31 серпня, 20:53 • 23051 перегляди
Європейські лідери зберуться у Франції 4 вересня для переговорів про Україну
Ексклюзив
30 серпня, 16:05 • 53886 перегляди
Мер міста Рені Плєхов потрапив у ДТП, загинула його матір Photo
30 серпня, 13:59 • 90768 перегляди
Зеленський про вбивство Парубія у Львові: злочин був ретельно підготовлений
Офіс Генпрокурора повернув сотні мільйонів гривень до бюджету для оборони

Київ • УНН

 • 10 перегляди

Офіс Генпрокурора повернув до бюджету 320 млн грн, стягнувши безпідставно сплачені ПДВ приватними компаніями за постачання пального для ЗСУ. Протягом 2023–2025 років прокурори домоглися судових рішень, а останніми тижнями виконано три рішення на суму понад 20 млн грн.

Офіс Генпрокурора повернув сотні мільйонів гривень до бюджету для оборони

Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Офісу Генерального прокурора забезпечила поповнення державного бюджету на 320 млн гривень, стягнувши безпідставно сплачені ПДВ приватними компаніями за постачання пального для Збройних Сил України. Про це повідомляє Офіс Генпрокурора, пише УНН.

Деталі

Як повідомляють у відомстві, протягом 2023–2025 років прокурори домоглися судових рішень на користь держави, що передбачали повернення коштів і стягнення штрафних санкцій за їхнє неправомірне використання. Лише в останні тижні поточного року виконано три рішення на суму понад 20 млн грн, які поповнили бюджет оборонного відомства.

У Генпрокуратурі наголошують, що Спеціалізована прокуратура і надалі відстоюватиме інтереси держави у сфері бюджетних правовідносин та контролю за оборонними витратами.

Правоохоронці, СБУ і Офіс Генпрокурора зібрали вдосталь доказів щодо підозрюваного у вбивстві Андрія Парубія - Нацполіція01.09.25, 13:48 • 882 перегляди

Степан Гафтко

СуспільствоЕкономікаКримінал та НП
Бюро економічної безпеки України
Генеральний прокурор (Україна)
Збройні сили України