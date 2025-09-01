Офіс Генпрокурора повернув сотні мільйонів гривень до бюджету для оборони

Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Офісу Генерального прокурора забезпечила поповнення державного бюджету на 320 млн гривень, стягнувши безпідставно сплачені ПДВ приватними компаніями за постачання пального для Збройних Сил України. Про це повідомляє Офіс Генпрокурора, пише УНН.

Деталі

Як повідомляють у відомстві, протягом 2023–2025 років прокурори домоглися судових рішень на користь держави, що передбачали повернення коштів і стягнення штрафних санкцій за їхнє неправомірне використання. Лише в останні тижні поточного року виконано три рішення на суму понад 20 млн грн, які поповнили бюджет оборонного відомства.

У Генпрокуратурі наголошують, що Спеціалізована прокуратура і надалі відстоюватиме інтереси держави у сфері бюджетних правовідносин та контролю за оборонними витратами.

