Офис Генпрокурора вернул сотни миллионов гривен в бюджет для обороны

Специализированная прокуратура в сфере обороны Офиса Генерального прокурора обеспечила пополнение государственного бюджета на 320 млн гривен, взыскав безосновательно уплаченные НДС частными компаниями за поставки топлива для Вооруженных Сил Украины. Об этом сообщает Офис Генпрокурора, пишет УНН.

Детали

Как сообщают в ведомстве, в течение 2023–2025 годов прокуроры добились судебных решений в пользу государства, предусматривающих возврат средств и взыскание штрафных санкций за их неправомерное использование. Только в последние недели текущего года исполнено три решения на сумму более 20 млн грн, которые пополнили бюджет оборонного ведомства.

В Генпрокуратуре отмечают, что Специализированная прокуратура и в дальнейшем будет отстаивать интересы государства в сфере бюджетных правоотношений и контроля за оборонными расходами.

