Эксклюзив
09:15 • 36454 просмотра
Убийство Парубия во Львове: озвучены три основные версии
08:38 • 30416 просмотра
Убийство Парубия во Львове: задержанному сообщили о подозрении
Эксклюзив
07:50 • 53528 просмотра
Комитет ВР готовит ко второму чтению законопроект относительно ФГВФЛ: депутаты подают поправки, но есть риск, что их не учтут
Эксклюзив
06:45 • 62936 просмотра
Напряженная первая неделя осени: какие изменения ожидаются для каждого знака зодиака
05:46 • 59871 просмотра
День знаний: украинские школы начали четвертый учебный год в условиях полномасштабного вторжения
1 сентября, 05:39 • 51700 просмотра
Бодикамеры для военных ТЦК и БЗВП для студентов: нововведения в Украине с 1 сентября
31 августа, 21:30 • 29848 просмотра
Подозреваемого по делу об убийстве Андрея Парубия задержали в Хмельницкой области: преступление было тщательно подготовлено
31 августа, 20:53 • 23130 просмотра
Европейские лидеры соберутся во Франции 4 сентября для переговоров об Украине
Эксклюзив
30 августа, 16:05 • 53946 просмотра
Мэр города Рени Плехов попал в ДТП, погибла его мать
30 августа, 13:59 • 90805 просмотра
Зеленский об убийстве Парубия во Львове: преступление было тщательно подготовлено
публикации
Эксклюзивы
Офис Генпрокурора вернул сотни миллионов гривен в бюджет для обороны

Киев • УНН

Киев • УНН

 • 150 просмотра

Офис Генпрокурора вернул в бюджет 320 млн грн, взыскав безосновательно уплаченные НДС частными компаниями за поставки горючего для ВСУ. В течение 2023–2025 годов прокуроры добились судебных решений, а в последние недели исполнено три решения на сумму более 20 млн грн.

Офис Генпрокурора вернул сотни миллионов гривен в бюджет для обороны

Специализированная прокуратура в сфере обороны Офиса Генерального прокурора обеспечила пополнение государственного бюджета на 320 млн гривен, взыскав безосновательно уплаченные НДС частными компаниями за поставки топлива для Вооруженных Сил Украины. Об этом сообщает Офис Генпрокурора, пишет УНН.

Детали

Как сообщают в ведомстве, в течение 2023–2025 годов прокуроры добились судебных решений в пользу государства, предусматривающих возврат средств и взыскание штрафных санкций за их неправомерное использование. Только в последние недели текущего года исполнено три решения на сумму более 20 млн грн, которые пополнили бюджет оборонного ведомства.

В Генпрокуратуре отмечают, что Специализированная прокуратура и в дальнейшем будет отстаивать интересы государства в сфере бюджетных правоотношений и контроля за оборонными расходами.

Степан Гафтко

