Офіс Генпрокурора: арешт на порт "Боріваж" чинний, питання передачі АРМА - у процесі судового розгляду
Київ • УНН
Офіс Генпрокурора спростував інформацію про повернення порту "Боріваж" його власникам, підкресливши, що питання передачі в АРМА перебуває в процесі судового розгляду. Суд наклав арешт на об'єкт 21 лютого 2025 року, заборонивши його відчуження, і це рішення залишається чинним.
В Офісі Генпрокурора спростували інформацію, про те, що порт "Боріваж" нібито повернуто його власникам, а також додали - питання передачі в АРМА в процесі судового розгляду, передає УНН.
Низка телеграм каналів з посиланням на допис одного із підприємців поширила неперевірену та недостовірну інформацію, про те, що порт "Боріваж" нібито повернуто його власникам. Для того, щоб суспільство отримувало чесні новини, звертаємося до представників медіа перед оприлюдненням інформації перевіряти її на предмет достовірності та обʼєктивності
Деталі
Як повдіомили в Офісі Генпрокурора, що в 2016 році службові особи ТОВ "Боріваж", діючи за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ "Агротермінал Логістик", ПАТ КБ "ПриватБанк" та іншими невстановленими особами, вчинили незаконні дії щодо заставленого майна, а саме морського перевантажувально-складського комплексу зернових вантажів, який перебував у заставі Національного банку України за іпотечним договором.
У межах розслідування кримінального провадження за ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 28 ч. 1. ст. 388 КК України, Шевченківський районний суд м. Києва 21 лютого 2025 року наклав арешт на об’єкт, заборонивши його відчуження та розпорядження.
Це рішення чинне й на сьогодні.
6 березня 2025 року суд повторно наклав арешт із забороною користування портом і передачею його в управління АРМА.
Водночас 31 жовтня 2025 року суд задовольнив клопотання представника ТОВ "Термінал Боріваж" та скасував арешт в частині заборони користування і передачі в АРМА. При цьому, рішення від 21 лютого 2025 року про арешт та заборону відчуження залишилося в силі.
Прокурор 4 листопада 2025 року подав апеляційну скаргу на ухвалу від 31 жовтня. Матеріали до Київського апеляційного суду поки не надійшли, повідомлення про дату розгляду відсутнє.
Паралельно, 6 листопада 2025 року до Шевченківського райсуду повторно подано клопотання про арешт майна та передачу порту в АРМА. 12 листопада мало відбулося засідання, але суддя з якихось причин зняла з розгляду вказане клопотання.
Нову дату та час судового розгляду, на теперішній час, не визначено, резюмували в Офісі Генпрокурора.
Нагадаємо
Як раніше повідомляли ЗМІ, ТОВ "Боріваж" ще до націоналізації "ПриватБанку" отримало кредити, заборгованість по яким на сьогодні складає 5 млрд грн. Порт, який раніше належав ТОВ "Боріваж" був внесений у статутний капітал ТОВ "Агротермінал Логістік".
В забезпечення кредитів "ПриватБанку" були передані корпоративні права ТОВ "Агротермінал Логістік" в розмірі 99,9% статутного капіталу, що гарантувало повернення кредитів. Особою, яка намагається вивести з-під застави банку порт, називають бізнесмена Геннадія Боголюбова.