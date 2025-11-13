Офіс Генпрокурора: арешт на порт "Боріваж" чинний, питання передачі АРМА - у процесі судового розгляду

В Офісі Генпрокурора спростували інформацію, про те, що порт "Боріваж" нібито повернуто його власникам, а також додали - питання передачі в АРМА в процесі судового розгляду, передає УНН.

Низка телеграм каналів з посиланням на допис одного із підприємців поширила неперевірену та недостовірну інформацію, про те, що порт "Боріваж" нібито повернуто його власникам. Для того, щоб суспільство отримувало чесні новини, звертаємося до представників медіа перед оприлюдненням інформації перевіряти її на предмет достовірності та обʼєктивності