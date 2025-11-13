Офіс Генпрокурора: арешт на порт "Боріваж" чинний, питання передачі АРМА - у процесі судового розгляду

$42.040.02
48.650.04
ukenru
18:55 • 7322 перегляди
Конкурс на посаду керівника ДП “Оператор ГТС” зупинили: причина - розслідування НАБУ, де фігурує фіналістка
16:42 • 20132 перегляди
Більшість регіонів України у п'ятницю очікують нові графіки відключень: без світла буде від 2 до 4 черг
Ексклюзив
13 листопада, 14:40 • 51575 перегляди
Оформлення інвалідності в Україні: чи стала нова система краще Photo
13 листопада, 14:39 • 33380 перегляди
У ЄС заявили про "продуктивні" переговори щодо фінансування для України, але ще продовжуватимуть "вирішувати занепокоєння"
13 листопада, 11:45 • 33180 перегляди
Діяли "Фламінго", "Барс", "Лютий": у Генштабі підтвердили удари по низці важливих об’єктів окупантів
Ексклюзив
13 листопада, 11:14 • 70245 перегляди
Бенкет під час чуми: як керівництво Державного біотехнологічного університету отримує премії при заборгованості по зарплатах
13 листопада, 09:10 • 42413 перегляди
Зеленський наклав санкції на Міндіча та Цукермана
13 листопада, 07:35 • 39376 перегляди
росія прагне захопити Покровськ, щоб переконати Трампа у виведенні ЗСУ з Донбасу - Зеленський
Ексклюзив
13 листопада, 07:00 • 37421 перегляди
Ціни на бензин: експерт розкрив, чи чекати найближчим часом подорожчання
13 листопада, 03:46 • 33310 перегляди
Трамп підписав закон, що завершив найтриваліший шатдаун в історії США
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Їжа для покращення самопочуття: топ веганських та безглютенових рецептівPhoto13 листопада, 10:59 • 57398 перегляди
У росії пролунали вибухи на НПЗ: виведено з ладу установку атмосферно-вакуумної перегонки нафти PhotoVideo13 листопада, 12:06 • 11423 перегляди
Звільнення Гринчук і Галущенка з міністерських посад: озвучені дати розгляду питанняPhoto13 листопада, 12:51 • 22163 перегляди
"Шукаємо баланс між фронтом і тилом": Зеленський висловився про можливість розширення мобілізації13 листопада, 14:07 • 10409 перегляди
Нафтогаз, Укроборонпром, Укрзалізниця: уряд доручив перевірити найбільші держпідприємства18:39 • 3764 перегляди
Публікації
Оформлення інвалідності в Україні: чи стала нова система краще Photo
Ексклюзив
13 листопада, 14:40 • 51559 перегляди
Бенкет під час чуми: як керівництво Державного біотехнологічного університету отримує премії при заборгованості по зарплатах
Ексклюзив
13 листопада, 11:14 • 70232 перегляди
Їжа для покращення самопочуття: топ веганських та безглютенових рецептівPhoto13 листопада, 10:59 • 57506 перегляди
Ціна на газ та електроенергію в Європі: де дешевше, а де дорожче13 листопада, 08:23 • 46746 перегляди
Відбір на ЧС-2026: збірна України завтра зіграє проти ФранціїPhoto12 листопада, 14:08 • 103681 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Юлія Свириденко
Олександр Сирський
Музикант
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Франція
Ірландія
Судан
Реклама
УНН Lite
Наомі Кемпбелл зустрілася з Папою Римським у ВатиканіPhoto12 листопада, 20:00 • 54860 перегляди
Перед зустріччю з кінозірками, Папа Лев XIV розкрив свої чотири улюблені фільми12 листопада, 16:40 • 54828 перегляди
Готелі під брендом Marriott виселили гостей після банкрутства партнера Sonder 12 листопада, 09:10 • 44662 перегляди
Серіал "Чужий: Земля" продовжено на другий сезонVideo12 листопада, 07:09 • 83034 перегляди
Люди майже не відрізняють створену ШІ музику від справжньої - опитування12 листопада, 06:57 • 82599 перегляди
Актуальне
Техніка
Опалення
Соціальна мережа
Свіфт
Мі-8

Офіс Генпрокурора: арешт на порт "Боріваж" чинний, питання передачі АРМА - у процесі судового розгляду

Київ • УНН

 • 1766 перегляди

Офіс Генпрокурора спростував інформацію про повернення порту "Боріваж" його власникам, підкресливши, що питання передачі в АРМА перебуває в процесі судового розгляду. Суд наклав арешт на об'єкт 21 лютого 2025 року, заборонивши його відчуження, і це рішення залишається чинним.

Офіс Генпрокурора: арешт на порт "Боріваж" чинний, питання передачі АРМА - у процесі судового розгляду

В Офісі Генпрокурора спростували інформацію, про те, що порт "Боріваж" нібито повернуто його власникам, а також додали - питання передачі в АРМА в процесі судового розгляду, передає УНН.

Низка телеграм каналів з посиланням на допис одного із підприємців поширила неперевірену та недостовірну інформацію, про те, що порт "Боріваж" нібито повернуто його власникам. Для того, щоб суспільство отримувало чесні новини, звертаємося до представників медіа перед оприлюдненням інформації перевіряти її на предмет достовірності та обʼєктивності 

- йдеться у повідомленні.

Деталі

Як повдіомили в Офісі Генпрокурора, що в 2016 році службові особи ТОВ "Боріваж", діючи за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ "Агротермінал Логістик", ПАТ КБ "ПриватБанк" та іншими невстановленими особами, вчинили незаконні дії щодо заставленого майна, а саме морського перевантажувально-складського комплексу зернових вантажів, який перебував у заставі Національного банку України за іпотечним договором.

У межах розслідування кримінального провадження за ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 28 ч. 1. ст. 388 КК України, Шевченківський районний суд м. Києва 21 лютого 2025 року наклав арешт на об’єкт, заборонивши його відчуження та розпорядження.

Це рішення чинне й на сьогодні.

6 березня 2025 року суд повторно наклав арешт із забороною користування портом і передачею його в управління АРМА.

Водночас 31 жовтня 2025 року суд задовольнив клопотання представника ТОВ "Термінал Боріваж" та скасував арешт в частині заборони користування і передачі в АРМА. При цьому, рішення від 21 лютого 2025 року про арешт та заборону відчуження залишилося в силі.

Прокурор 4 листопада 2025 року подав апеляційну скаргу на ухвалу від 31 жовтня. Матеріали до Київського апеляційного суду поки не надійшли, повідомлення про дату розгляду відсутнє.

Паралельно, 6 листопада 2025 року до Шевченківського райсуду повторно подано клопотання про арешт майна та передачу порту в АРМА. 12 листопада мало відбулося засідання, але суддя з якихось причин зняла з розгляду вказане клопотання.

Нову дату та час судового розгляду, на теперішній час, не визначено, резюмували в Офісі Генпрокурора.  

Нагадаємо

Як раніше повідомляли ЗМІ, ТОВ "Боріваж" ще до націоналізації "ПриватБанку" отримало кредити, заборгованість по яким на сьогодні складає 5 млрд грн. Порт, який раніше належав ТОВ "Боріваж" був внесений у статутний капітал ТОВ "Агротермінал Логістік".

В забезпечення кредитів "ПриватБанку" були передані корпоративні права ТОВ "Агротермінал Логістік" в розмірі 99,9% статутного капіталу, що гарантувало повернення кредитів. Особою, яка намагається вивести з-під застави банку порт, називають бізнесмена Геннадія Боголюбова.

Антоніна Туманова

Кримінал та НП
Соціальна мережа
Блогери
ПриватБанк
Київ