Офис Генпрокурора: арест на порт "Бориваж" действует, вопрос передачи АРМА - в процессе судебного разбирательства

В Офисе Генпрокурора опровергли информацию о том, что порт "Бориваж" якобы возвращен его владельцам, а также добавили - вопрос передачи в АРМА в процессе судебного разбирательства, передает УНН.

Ряд телеграм-каналов со ссылкой на сообщение одного из предпринимателей распространил непроверенную и недостоверную информацию о том, что порт "Бориваж" якобы возвращен его владельцам. Для того, чтобы общество получало честные новости, обращаемся к представителям медиа перед обнародованием информации проверять ее на предмет достоверности и объективности - говорится в сообщении.

Детали

Как сообщили в Офисе Генпрокурора, в 2016 году должностные лица ООО "Бориваж", действуя по предварительному сговору с должностными лицами ООО "Агротерминал Логистик", ПАО КБ "ПриватБанк" и другими неустановленными лицами, совершили незаконные действия в отношении заложенного имущества, а именно морского перегрузочно-складского комплекса зерновых грузов, который находился в залоге Национального банка Украины по ипотечному договору.

В рамках расследования уголовного производства по ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 28 ч. 1. ст. 388 УК Украины, Шевченковский районный суд г. Киева 21 февраля 2025 года наложил арест на объект, запретив его отчуждение и распоряжение.

Это решение действует и на сегодняшний день.

6 марта 2025 года суд повторно наложил арест с запретом пользования портом и передачей его в управление АРМА.

В то же время 31 октября 2025 года суд удовлетворил ходатайство представителя ООО "Терминал Бориваж" и отменил арест в части запрета пользования и передачи в АРМА. При этом, решение от 21 февраля 2025 года об аресте и запрете отчуждения осталось в силе.

Прокурор 4 ноября 2025 года подал апелляционную жалобу на определение от 31 октября. Материалы в Киевский апелляционный суд пока не поступили, сообщение о дате рассмотрения отсутствует.

Параллельно, 6 ноября 2025 года в Шевченковский райсуд повторно подано ходатайство об аресте имущества и передаче порта в АРМА. 12 ноября должно было состояться заседание, но судья по каким-то причинам сняла с рассмотрения указанное ходатайство.

Новая дата и время судебного разбирательства, в настоящее время, не определены, резюмировали в Офисе Генпрокурора.

Напомним

Как ранее сообщали СМИ, ООО "Бориваж" еще до национализации "ПриватБанка" получило кредиты, задолженность по которым на сегодня составляет 5 млрд грн. Порт, который ранее принадлежал ООО "Бориваж" был внесен в уставный капитал ООО "Агротерминал Логистик".

В обеспечение кредитов "ПриватБанка" были переданы корпоративные права ООО "Агротерминал Логистик" в размере 99,9% уставного капитала, что гарантировало возврат кредитов. Лицом, которое пытается вывести из-под залога банка порт, называют бизнесмена Геннадия Боголюбова.