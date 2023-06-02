Офіс Генпрокурора: розпочато розслідування щодо чергового обстрілу Херсонщини
Київ • УНН
КИЇВ. 2 червня. УНН. Розпочато розслідування за фактом чергового ворожого обстрілу Херсонщини, внаслідок якого постраждали 15 людей. Про це повідомляє Офіс генерального прокурора, передає УНН.
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Так, за процесуального керівництва Херсонської та Бериславської окружних прокуратур розпочато досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
За даними слідства, 1 червня 2023 року російські військові вчергове атакували місто Херсон та населені пункти області.
Внаслідок обстрілів у Херсонському та Бериславському районах постраждало близько 15 осіб. Наразі, дані уточнюються.
Також, було пошкоджено житлові будинки, господарські споруди, магазин.
Повідомляється, що прокурори спільно зі слідчими проводять першочергові заходи для фіксування злочину, вчиненого армією рф.
Нагадаємо
В Офісі Генпрокурора повідомляли про початок кримінального провадження за фактом ворожого обстрілу Куп'янського району Харківщини, внаслідок якого загинула мирна мешканка.