Офис Генпрокурора: начато расследование по очередному обстрелу Херсонщины

Детали

Так, под процессуальным руководством Херсонской и Бериславской окружных прокуратур начато досудебное расследование в уголовных производствах по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

По данным следствия, 1 июня 2023 года российские военные в очередной раз атаковали город Херсон и населенные пункты области.

В результате обстрелов в Херсонском и Бериславском районах пострадало около 15 человек. Сейчас данные уточняются.

Также, были повреждены жилые дома, хозяйственные постройки, магазин.

Сообщается, что прокуроры совместно со следователями проводят первоочередные мероприятия для фиксирования преступления, совершенного армией рф.

Напомним

В Офисе Генпрокурора сообщали о начале уголовного производства по факту вражеского обстрела Купянского района Харьковщины, в результате которого погибла мирная жительница.