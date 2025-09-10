Один із трьох постраждалих від нічної атаки рф на Хмельниччині перебуває в реанімації - ОВА
Київ • УНН
Внаслідок нічної атаки рф на Хмельниччину троє людей отримали поранення, один з них у реанімації. Постраждали швейне виробництво, будинки, АЗС у Волочиську.
Сергій Тюрін повідомив подробиці щодо наслідків ворожої атаки зс рф на Хмельниччину у ніч на 10 вересня. За словами керівника ОВА на місцях руйнувань і пошкоджень працюють комісії, і за наслідками їх роботи, буде з'ясовано які кошти можуть отримати власники постраждалих об'єктів. Передає УНН із посиланням на сторінку начальника ОВА Хмельницької області.
Деталі
На Хмельниччині маємо чергову ворожу атаку. Сьогоднішньої ночі атакували ракетами і дронами Волочиськ у Хмельницькому районі. Постраждало швейне виробництво, постраждали будинки, вікна і двері осель, автозаправочна станція. Найголовніше – немає загиблих. Маємо 3-х поранених. Двоє у легкій формі, а у одного – уламкове поранення шиї, він зарах перебуває у реанімаційному відділені лікарні.
ОВА разом з міським головою, з начальником районної військової адміністрації, з керівниками відповідних служб вже оглянули місця, які були ушкоджені ворожою атакою.
Зараз працюють комісії, які обстежують оселі мешканців, пошкоджені будівлі і будуть визначати, аналізувати обсяги і розміри пошкоджень. У подальшому буде визначатись, якої суми потребує той чи інший заявник.
Також, за словами керівника ОВА, будуть "виділятися матеріальні резерви з резервів місцевої громади, за потреби - з обласної адмінстрації".
Тюрін пообіцяв, що партнери також будуть залучені.
Нагадаємо
Раніше у ОВА повідомляли, що внаслідок ранкової ворожої атаки, 10 вересня, у Хмельницькому районі було травмовано трьох людей. Усім надається медична допомога.
