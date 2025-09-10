Один із трьох постраждалих від нічної атаки рф на Хмельниччині перебуває в реанімації - ОВА

$41.120.13
48.290.09
ukenru
Ексклюзив
10:41 • 56 перегляди
Стратегія доступності: як власні торгові марки аптек знижують ціни на ліки та розвивають ринок
08:44 • 11375 перегляди
Світові лідери жорстко відреагували на атаку російських дронів по Україні та порушення повітряного простору ПольщіVideo
Ексклюзив
08:33 • 14888 перегляди
російські дрони перетнули польський кордон: експерт прогнозує нову хвилю ІПСО з боку рф
07:09 • 14649 перегляди
"Немає підстав для паніки" - Туск про російські дрони в Польщі
06:41 • 21705 перегляди
Російський дрон впав на житловий будинок у Польщі: пошкоджений дах і автомобіль
06:30 • 17492 перегляди
Понад 400 ворожих цілей ліквідовано українською ППО
10 вересня, 01:02 • 43780 перегляди
Департамент юстиції США вимагає смертної кари для вбивці українки
9 вересня, 19:32 • 87302 перегляди
Відбір на ЧС-2026: рука Зінченка не дозволила збірній Україні перемогти АзербайджанPhotoVideo
9 вересня, 16:05 • 73609 перегляди
Україні потрібно ще 10 систем Patriot і це терміново - Шмигаль
Ексклюзив
9 вересня, 15:59 • 83342 перегляди
Рішення про передачу контролю над документацією вертольотів Ми-8МТВ може мати кримінальні наслідки – експерт
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+25°
3.8м/с
47%
756мм
Популярнi новини
Ще один аеропорт Польщі зачинений через "незаплановану військову діяльність"Photo10 вересня, 00:42 • 40519 перегляди
Польща підтвердила, що дрони рф залетіли на її територію: під ударом три воєводстваPhoto10 вересня, 02:37 • 23827 перегляди
В Україні масштабна тривога: росія запустила крилаті ракети10 вересня, 03:12 • 50908 перегляди
На Житомирщині після масованої атаки рф є загиблий та поранений05:17 • 15377 перегляди
У Польщі знайшли перший зі збитих російських БПЛА, що порушили повітряний простір країниPhoto06:04 • 21276 перегляди
Публікації
Стратегія доступності: як власні торгові марки аптек знижують ціни на ліки та розвивають ринок
Ексклюзив
10:41 • 60 перегляди
"Нам просто вимкнули рубильник": співзасновниця "Конкорда" Юлія Сосєдка розповіла, як Нацбанк вирішив вивести банк з ринку09:29 • 4564 перегляди
Світові лідери жорстко відреагували на атаку російських дронів по Україні та порушення повітряного простору ПольщіVideo08:44 • 11378 перегляди
російські дрони перетнули польський кордон: експерт прогнозує нову хвилю ІПСО з боку рф
Ексклюзив
08:33 • 14891 перегляди
Відбір на ЧС-2026: рука Зінченка не дозволила збірній Україні перемогти АзербайджанPhotoVideo9 вересня, 19:32 • 87305 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Туск
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Олена Сосєдка
Урсула фон дер Ляєн
Актуальні місця
Україна
Польща
Державний кордон України
Вінницька область
Житомирська область
Реклама
УНН Lite
Весілля на подіумі: дизайнерка Катя Сільченко вийшла заміж під час фіналу Ukrainian Fashion WeekPhoto9 вересня, 07:45 • 57457 перегляди
Applе представить iPhone 17 на "Awe Dropping": чи очікувати на "революційні" зміни?8 вересня, 15:39 • 52917 перегляди
Фільм "Нюрнберг" з Расселом Кроу та Лео Вудоллом претендує на "Оскар" та вже здивував критиків Photo8 вересня, 15:06 • 50181 перегляди
Лауреати премії MTV VMAs 2025: серед переможців Леді Гага та Аріана Гранде8 вересня, 06:53 • 119107 перегляди
Джессі Джей повернулася на сцену після операції з лікування раку: вона виступила разом із дворічним синомPhoto7 вересня, 08:47 • 74218 перегляди
Актуальне
MIM-104 Patriot
Lockheed Martin F-35 Lightning II
Х-101
«Калібр» (сімейство ракет)
Шахед-136

Один із трьох постраждалих від нічної атаки рф на Хмельниччині перебуває в реанімації - ОВА

Київ • УНН

 • 680 перегляди

Внаслідок нічної атаки рф на Хмельниччину троє людей отримали поранення, один з них у реанімації. Постраждали швейне виробництво, будинки, АЗС у Волочиську.

Один із трьох постраждалих від нічної атаки рф на Хмельниччині перебуває в реанімації - ОВА

Сергій Тюрін повідомив подробиці щодо наслідків ворожої атаки зс рф на Хмельниччину у ніч на 10 вересня. За словами керівника ОВА на місцях руйнувань і пошкоджень працюють комісії, і за наслідками їх роботи, буде з'ясовано які кошти можуть отримати власники постраждалих об'єктів. Передає УНН із посиланням на сторінку начальника ОВА Хмельницької області.

Деталі

На Хмельниччині маємо чергову ворожу атаку. Сьогоднішньої ночі атакували ракетами і дронами Волочиськ у Хмельницькому районі. Постраждало швейне виробництво, постраждали будинки, вікна і двері осель, автозаправочна станція. Найголовніше – немає загиблих. Маємо 3-х поранених. Двоє у легкій формі, а у одного – уламкове поранення шиї, він зарах перебуває у реанімаційному відділені лікарні.

- повідомив Сергій Тюрін. 

армія рф вдарила по Вінничині: 60 тисяч мешканців залишились без електрики28.08.25, 07:53 • 21568 переглядiв

ОВА разом з міським головою, з начальником районної військової адміністрації, з керівниками відповідних служб вже оглянули місця, які були  ушкоджені ворожою атакою. 

Зараз працюють комісії, які обстежують оселі мешканців, пошкоджені будівлі і будуть визначати, аналізувати обсяги і розміри пошкоджень. У подальшому буде визначатись, якої суми потребує той чи інший заявник.  

- повідомив Тюрін.

Також, за словами керівника ОВА, будуть "виділятися матеріальні резерви з резервів місцевої громади, за потреби - з обласної адмінстрації". 

Тюрін пообіцяв, що партнери також будуть залучені.  

Нагадаємо

Раніше у ОВА повідомляли, що внаслідок ранкової ворожої атаки, 10 вересня, у Хмельницькому районі було травмовано трьох людей. Усім надається медична допомога.

Ще один ескалаційний крок, москва випробовує межі можливого: Зеленський про порушення БПЛА повітряного простору Польщі 10.09.25, 09:43 • 2558 переглядiв

Ігор Тележніков

СуспільствоВійна в Україні
Хмельницька область