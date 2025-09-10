Один из трех пострадавших от ночной атаки РФ на Хмельнитчине находится в реанимации - ОВА

$41.120.13
48.290.09
ukenru
08:44 • 8692 просмотра
Мировые лидеры жестко отреагировали на атаку российских дронов по Украине и нарушение воздушного пространства ПольшиVideo
Эксклюзив
08:33 • 11862 просмотра
российские дроны пересекли польскую границу: эксперт прогнозирует новую волну ИПСО со стороны рф
07:09 • 13276 просмотра
«Нет оснований для паники» — Туск о российских дронах в Польше
06:41 • 20271 просмотра
Российский дрон упал на жилой дом в Польше: повреждены крыша и автомобиль, жители встревожены
06:30 • 16467 просмотра
Более 400 вражеских целей ликвидировано украинской ПВО
10 сентября, 01:02 • 42997 просмотра
Министерство юстиции США требует смертной казни для убийцы украинки
9 сентября, 19:32 • 85791 просмотра
Отбор на ЧМ-2026: рука Зинченко не позволила сборной Украины победить АзербайджанPhotoVideo
9 сентября, 16:05 • 72936 просмотра
Украине нужно еще 10 систем Patriot, и это срочно - Шмыгаль
Эксклюзив
9 сентября, 15:59 • 83030 просмотра
Решение о передаче контроля над документацией вертолетов Ми-8МТВ может иметь уголовные последствия – эксперт
9 сентября, 14:25 • 34607 просмотра
Свириденко передала руководителю миссии МВФ письмо с запросом о новой программе сотрудничества
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+25°
2м/с
56%
756мм
Популярные новости
«Научный» лов рыбы на 258 тонн: директор госинститута разоблачен в злоупотреблении служебным положениемPhoto10 сентября, 00:14 • 38781 просмотра
Еще один аэропорт Польши закрыт из-за "незапланированной военной деятельности"Photo10 сентября, 00:42 • 39329 просмотра
Польша подтвердила, что дроны РФ залетели на ее территорию: под угрозой три воеводстваPhoto10 сентября, 02:37 • 22625 просмотра
В Украине масштабная тревога: Россия запустила крылатые ракеты10 сентября, 03:12 • 49658 просмотра
В Польше нашли первый из сбитых российских БПЛА, нарушивших воздушное пространство страныPhoto06:04 • 20118 просмотра
публикации
"Нам просто выключили рубильник": соучредительница "Конкорда" Юлия Соседка рассказала, как Нацбанк решил вывести банк с рынка09:29 • 2364 просмотра
Мировые лидеры жестко отреагировали на атаку российских дронов по Украине и нарушение воздушного пространства ПольшиVideo08:44 • 8658 просмотра
российские дроны пересекли польскую границу: эксперт прогнозирует новую волну ИПСО со стороны рф
Эксклюзив
08:33 • 11829 просмотра
Отбор на ЧМ-2026: рука Зинченко не позволила сборной Украины победить АзербайджанPhotoVideo9 сентября, 19:32 • 85775 просмотра
Сына депутата Закарпатского облсовета, разоблаченного на сбыте древесины, подозревают в ограблении: что известно о семье избранникаVideo9 сентября, 16:51 • 54193 просмотра
Актуальные люди
Дональд Туск
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Елена Соседка
Урсула фон дер Ляйен
Актуальные места
Украина
Польша
Государственная граница Украины
Винницкая область
Житомирская область
Реклама
УНН Lite
Свадьба на подиуме: дизайнер Катя Сильченко вышла замуж во время финала Ukrainian Fashion WeekPhoto9 сентября, 07:45 • 56655 просмотра
Apple представит iPhone 17 на «Awe Dropping»: стоит ли ожидать «революционных» изменений?8 сентября, 15:39 • 52244 просмотра
Фильм «Нюрнберг» с Расселом Кроу и Лео Вудоллом претендует на «Оскар» и уже удивил критиковPhoto8 сентября, 15:06 • 49546 просмотра
Лауреаты премии MTV VMAs 2025: среди победителей Леди Гага и Ариана Гранде8 сентября, 06:53 • 118466 просмотра
Джесси Джей вернулась на сцену после операции по лечению рака: она выступила вместе с двухлетним сыномPhoto7 сентября, 08:47 • 73613 просмотра
Актуальное
MIM-104 Patriot
Lockheed Martin F-35 Lightning II
Х-101
«Калибр» (семейство ракет)
Шахед-136

Один из трех пострадавших от ночной атаки РФ на Хмельнитчине находится в реанимации - ОВА

Киев • УНН

 • 98 просмотра

В результате ночной атаки РФ на Хмельнитчину три человека получили ранения, один из них в реанимации. Пострадали швейное производство, дома, АЗС в Волочиске.

Один из трех пострадавших от ночной атаки РФ на Хмельнитчине находится в реанимации - ОВА

Сергей Тюрин сообщил подробности о последствиях вражеской атаки ВС РФ на Хмельницкую область в ночь на 10 сентября. По словам руководителя ОВА, на местах разрушений и повреждений работают комиссии, и по результатам их работы будет выяснено, какие средства могут получить владельцы пострадавших объектов. Передает УНН со ссылкой на страницу начальника ОВА Хмельницкой области.

Детали

В Хмельницкой области имеем очередную вражескую атаку. Сегодня ночью атаковали ракетами и дронами Волочиск в Хмельницком районе. Пострадало швейное производство, пострадали дома, окна и двери жилищ, автозаправочная станция. Самое главное – нет погибших. Имеем 3-х раненых. Двое в легкой форме, а у одного – осколочное ранение шеи, он сейчас находится в реанимационном отделении больницы.

- сообщил Сергей Тюрин.

армия рф ударила по Винницкой области: 60 тысяч жителей остались без электричества28.08.25, 07:53 • 21560 просмотров

ОВА вместе с городским головой, с начальником районной военной администрации, с руководителями соответствующих служб уже осмотрели места, которые были повреждены вражеской атакой.

Сейчас работают комиссии, которые обследуют жилища жителей, поврежденные здания и будут определять, анализировать объемы и размеры повреждений. В дальнейшем будет определяться, в какой сумме нуждается тот или иной заявитель.

- сообщил Тюрин.

Также, по словам руководителя ОВА, будут "выделяться материальные резервы из резервов местной общины, при необходимости - из областной администрации".

Тюрин пообещал, что партнеры также будут привлечены.

Напомним

Ранее в ОВА сообщали, что в результате утренней вражеской атаки, 10 сентября, в Хмельницком районе были травмированы три человека. Всем оказывается медицинская помощь.

Еще один эскалационный шаг, Москва испытывает пределы возможного: Зеленский о нарушении БПЛА воздушного пространства Польши10.09.25, 09:43 • 2438 просмотров

Игорь Тележников

ОбществоВойна в Украине
Хмельницкая область