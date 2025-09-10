Один из трех пострадавших от ночной атаки РФ на Хмельнитчине находится в реанимации - ОВА

Сергей Тюрин сообщил подробности о последствиях вражеской атаки ВС РФ на Хмельницкую область в ночь на 10 сентября. По словам руководителя ОВА, на местах разрушений и повреждений работают комиссии, и по результатам их работы будет выяснено, какие средства могут получить владельцы пострадавших объектов. Передает УНН со ссылкой на страницу начальника ОВА Хмельницкой области.

В Хмельницкой области имеем очередную вражескую атаку. Сегодня ночью атаковали ракетами и дронами Волочиск в Хмельницком районе. Пострадало швейное производство, пострадали дома, окна и двери жилищ, автозаправочная станция. Самое главное – нет погибших. Имеем 3-х раненых. Двое в легкой форме, а у одного – осколочное ранение шеи, он сейчас находится в реанимационном отделении больницы.