Один из трех пострадавших от ночной атаки РФ на Хмельнитчине находится в реанимации - ОВА
Киев • УНН
В результате ночной атаки РФ на Хмельнитчину три человека получили ранения, один из них в реанимации. Пострадали швейное производство, дома, АЗС в Волочиске.
Сергей Тюрин сообщил подробности о последствиях вражеской атаки ВС РФ на Хмельницкую область в ночь на 10 сентября. По словам руководителя ОВА, на местах разрушений и повреждений работают комиссии, и по результатам их работы будет выяснено, какие средства могут получить владельцы пострадавших объектов. Передает УНН со ссылкой на страницу начальника ОВА Хмельницкой области.
Детали
В Хмельницкой области имеем очередную вражескую атаку. Сегодня ночью атаковали ракетами и дронами Волочиск в Хмельницком районе. Пострадало швейное производство, пострадали дома, окна и двери жилищ, автозаправочная станция. Самое главное – нет погибших. Имеем 3-х раненых. Двое в легкой форме, а у одного – осколочное ранение шеи, он сейчас находится в реанимационном отделении больницы.
ОВА вместе с городским головой, с начальником районной военной администрации, с руководителями соответствующих служб уже осмотрели места, которые были повреждены вражеской атакой.
Сейчас работают комиссии, которые обследуют жилища жителей, поврежденные здания и будут определять, анализировать объемы и размеры повреждений. В дальнейшем будет определяться, в какой сумме нуждается тот или иной заявитель.
Также, по словам руководителя ОВА, будут "выделяться материальные резервы из резервов местной общины, при необходимости - из областной администрации".
Тюрин пообещал, что партнеры также будут привлечены.
Напомним
Ранее в ОВА сообщали, что в результате утренней вражеской атаки, 10 сентября, в Хмельницком районе были травмированы три человека. Всем оказывается медицинская помощь.
