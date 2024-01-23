Одну з російських ракет, які атакували Україну 23 січня, воїни ЗСУ знищили з кулемета

Одну з ворожих ракет, які зранку атакували Україну з Півночі, військові Сил Оборони України знищили з кулемета. Про це повідомив Командувач Об'єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв, передає УНН.

У Північній операційній зоні мобільним вогневим групам вдалося знищити декілька крилатих ракет ворога. Одну з них знищено кулеметом "Браунінг" - написав він.

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Зранку ворог наніс ракетний удар по Києву та Харкову. У Харкові зруйнований під'їзд багатоповерхівки, під завалами можуть бути люди.

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