Зупинити терор можливо лише силою: в ОП відреагували на ранковий ракетний удар рф по Україні
Київ • УНН
Після чергового ракетного удару росії по Україні глава Офісу президента Андрій Єрмак нагадав світу, що терор можна зупинити лише силою. Він попереджає, що російські ракети можуть націлитися на західні міста, якщо буде продемонстрована слабкість.
Після чергового терористичного удару росіян по мирним українським містам світ має зрозуміти, що зупинити цей терор можливо лише силою. Про це написав глава Офісу президента Андрій Єрмак, передає УНН.
Знову удари по цивільних, влучання в житлові будинки, терор росіян. Світ має розуміти, що зупинити цей терор можливо лише силою
Він також додав, що наразі російські ракети зараз летять по Україні, але це може змінитися.
Якщо продемонструвати слабкість сьогодні, завтра вони летітимуть по західних містах
Нагадаємо
Зранку ворог наніс ракетний удар по Києву та Харкову. У Харкові зруйнований під'їзд багатоповерхівки, під завалами можуть бути люди.
Атака рф на Київ: КМВА повідомляє про загиблу жінку та чотирьох поранених23.01.24, 08:22 • 36462 перегляди