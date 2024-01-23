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Зупинити терор можливо лише силою: в ОП відреагували на ранковий ракетний удар рф по Україні

Зупинити терор можливо лише силою: в ОП відреагували на ранковий ракетний удар рф по Україні

Київ • УНН

 • 34222 перегляди

Після чергового ракетного удару росії по Україні глава Офісу президента Андрій Єрмак нагадав світу, що терор можна зупинити лише силою. Він попереджає, що російські ракети можуть націлитися на західні міста, якщо буде продемонстрована слабкість.

Після чергового терористичного удару росіян по мирним українським містам світ має зрозуміти, що зупинити цей терор можливо лише силою. Про це написав глава Офісу президента Андрій Єрмак, передає УНН.

Знову удари по цивільних, влучання в житлові будинки, терор росіян. Світ має розуміти, що зупинити цей терор можливо лише силою

- написав Єрмак.

Він також додав, що наразі російські ракети зараз летять по Україні, але це може змінитися.

Якщо продемонструвати слабкість сьогодні, завтра вони летітимуть по західних містах

- написав Єрмак.

Нагадаємо

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Анастасія Рябоконь

Анастасія Рябоконь

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