Остановить террор возможно только силой: в ОП отреагировали на утренний ракетный удар рф по Украине

После очередного террористического удара россиян по мирным украинским городам мир должен понять, что остановить этот террор возможно только силой. Об этом написал глава Офиса президента Андрей Ермак, передает УНН.

Опять удары по гражданским, попадания в жилые дома, террор россиян. Мир должен понимать, что остановить этот террор возможно только силой - написал Ермак.

Он также добавил, что сейчас российские ракеты сейчас летят по Украине, но это может измениться.

Если продемонстрировать слабость сегодня, завтра они будут лететь по западным городам - написал Ермак.

Напомним

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