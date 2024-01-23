Остановить террор возможно только силой: в ОП отреагировали на утренний ракетный удар рф по Украине
После очередного ракетного удара россии по Украине глава Офиса президента Андрей Ермак напомнил миру, что террор можно остановить только силой. Он предупреждает, что российские ракеты могут нацелиться на западные города, если будет продемонстрирована слабость.
Последствия вражеского удара по Харьковской области: 11 пострадавших госпитализировали
В результате ракетного удара россии по Харьковской области госпитализированы 11 человек, двое из которых находятся в тяжелом состоянии.
Атака рф на Киев: оккупанты нанесли комбинированный удар по городу с использованием крылатых ракет и баллистики
Российские войска атаковали Киев, применив комбинацию крылатых и баллистических ракет. В результате атаки один человек погиб.
Польша подняла в воздух четыре самолета F-16 из-за ракетного обстрела россией Украины
Польша и США подняли в воздух две пары истребителей F-16 в ответ на интенсивные ракетные атаки россии на Украину. Этот шаг направлен на обеспечение безопасности польского воздушного пространства на фоне активности российской авиации дальнего радиуса действия.
Атака рф на Киев: известно уже о 9 пострадавших
По словам мэра Киева Виталия Кличко, в результате утренней атаки врага в Киеве 9 человек получили ранения, 8 из них госпитализированы.
В Павлограде в Днепропетровской области из-за массированной атаки рф есть погибший - ОВА
В Павлограде в результате массированной ракетной атаки российских войск известно об одном погибшем.
Атака рф на Харьков: глава ОВА сообщил о двух погибших женщинах, среди пострадавших - ребенок
Две женщины погибли в Харькове в результате вражеского обстрела, сообщил глава Харьковской областной военной администрации.
В Киеве эвакуируют людей из жилого дома, где найдена неразорвавшаяся боевая часть ракеты
В жилом доме в Святошинском районе была обнаружена боеголовка ракеты, которая не разорвалась. Людей эвакуируют.
Атака рф на Киев: КГВА сообщает о погибшей женщине и четырех раненых
В результате утреннего обстрела Киева одна женщина погибла и четыре человека получили ранения.
В КГВА показали последствия обстрела в Соломенском районе
Несколько домов в Соломенском районе Киева были повреждены в результате ракетного обстрела. На месте работает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, сообщается.