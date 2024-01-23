Одну из российских ракет, которые атаковали Украину 23 января, воины ВСУ уничтожили из пулемета

Одну из вражеских ракет, которые утром атаковали Украину с Севера, военные Сил Обороны Украины уничтожили из пулемета. Об этом сообщил Командующий Объединенных сил ВСУ Сергей Наев, передает УНН.

В Северной операционной зоне мобильным огневым группам удалось уничтожить несколько крылатых ракет врага. Одна из них уничтожена пулеметом "Браунинг" - написал он.

Напомним,

Утром враг нанес ракетный удар по Киеву и Харькову. В Харькове разрушен подъезд многоэтажки, под завалами могут быть люди.

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