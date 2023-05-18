Одна система Patriot в Україні була пошкоджена, але її вже полагодили - Пентагон
Київ • УНН
КИЇВ. 18 травня. УНН. У Пентагоні заявили, що одну систему Patriot в Україні було пошкоджено, але тепер її полагодили і вона повністю в робочому стані, передає УНН із посиланням на "Голос Америки".
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"Я можу підтвердити, що одну систему Patriot було пошкоджено, але тепер її полагодили і вона повністю в робочому стані", - заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх.
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Доповнення
CNN з посиланням на офіційного представника США опублікувало матеріал, у якому зазначалось, що у Сполучених Штатах припускають, що росія пошкодила, але не знищила американську систему Patriot внаслідок останньої нічної атаки на Київ.
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За уточненою інформацією Генерального штабу ЗСУ, в ніч на 16 травня для завдання ракетних ударів ворог використав шість аеробалістичних ракет "Кинджал", дев'ять крилатих ракет "Калібр" та 10 ракет наземного базування (С-400, "Іскандер-М"), з яких усі було знищено нашими захисниками.