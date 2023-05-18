Одна система Patriot в Украине была повреждена, но ее уже починили - Пентагон
Киев • УНН
КИЕВ. 18 мая. УНН. В Пентагоне заявили, что одна система Patriot в Украине была повреждена, но теперь ее починили и она полностью в рабочем состоянии, передает УНН со ссылкой на "Голос Америки".
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"Я могу подтвердить, что одна система Patriot была повреждена, но теперь ее починили и она полностью в рабочем состоянии", - заместитель спикера Пентагона Сабрина Сингх.
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Дополнение
CNN со ссылкой на официального представителя США опубликовало материал, в котором отмечалось, что в Соединенных Штатах предполагают, что россия повредила, но не уничтожила американскую систему Patriot в результате последней ночной атаки на Киев.
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По уточненной информации Генерального штаба ВСУ, в ночь на 16 мая для нанесения ракетных ударов враг использовал шесть аэробаллистических ракет "Кинжал", девять крылатых ракет "Калибр" и 10 ракет наземного базирования (С-400, "Искандер-М"), из которых все были уничтожены нашими защитниками.