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Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки
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Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

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Один із небагатьох днів: на Сумщині не зафіксували ворожих обстрілів минулої доби

Один із небагатьох днів: на Сумщині не зафіксували ворожих обстрілів минулої доби

Київ • УНН

 • 299364 перегляди

КИЇВ. 20 листопада. УНН. У Сумській області минулої доби не зафіксовано ворожих обстрілів. Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький, передає УНН.

Цитата

"Один із небагатьох днів, коли на прикордонні Сумщини панувала тиша. Протягом дня не було ворожих обстрілів. Дякую нашим захисникам та захисницям! Тихої всім ночі!", - написав Живицький у Telegram.

Нагадаємо 

Окупанти обстріляли Зноб-Новгородську громаду.

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