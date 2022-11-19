Один із небагатьох днів: на Сумщині не зафіксували ворожих обстрілів минулої доби
Київ • УНН
КИЇВ. 20 листопада. УНН. У Сумській області минулої доби не зафіксовано ворожих обстрілів. Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький, передає УНН.
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"Один із небагатьох днів, коли на прикордонні Сумщини панувала тиша. Протягом дня не було ворожих обстрілів. Дякую нашим захисникам та захисницям! Тихої всім ночі!", - написав Живицький у Telegram.
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