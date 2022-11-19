Один из немногих дней: на Сумщине не зафиксировали вражеских обстрелов за прошедшие сутки
Киев • УНН
КИЕВ. 20 ноября. УНН. В Сумской области за прошедшие сутки не зафиксированы вражеские обстрелы. Об этом сообщил глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий, передает УНН.
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"Один из немногих дней, когда на пограничные Сумщины царила тишина. В течение дня не было вражеских обстрелов. Спасибо нашим защитникам и защитницам! Тихой всем ночи!", - написал Живицкий в Telegram.
Напомним
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