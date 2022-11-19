Один из немногих дней: на Сумщине не зафиксировали вражеских обстрелов за прошедшие сутки

Цитата

"Один из немногих дней, когда на пограничные Сумщины царила тишина. В течение дня не было вражеских обстрелов. Спасибо нашим защитникам и защитницам! Тихой всем ночи!", - написал Живицкий в Telegram.

Напомним

Оккупанты обстреляли Зноб-Новгородскую общину.