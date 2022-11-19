Окупанти вночі обстріляли Зноб-Новгородську громаду
Київ • УНН
КИЇВ. 19 листопада. УНН. Голова Сумської ОВА Дмитро Живицький повідомив про нічні обстріли в області. Під ворожим вогнем опинилася Зноб-Новгородська громада, передає УНН.
Деталі
Після 21:30 російські військові відкрили артилерійський вогонь по прикордонню Зноб-Новгородської громади. Було 13 «прильотів» по околицях одного з сіл.
Додамо
Вночі окупаційна армія Росії завдала ударів у Запоріжжі. Російська ракета поцілила в об’єкт промислової інфраструктури. Внаслідок удару виникла пожежа. До того ж через ворожу атаку половина одного з районів Запоріжжя залишилася без теплопостачання.
Очільник Дніпропетровської військової адміністрації Валентин Резніченко повідомив, що окупанти вночі випустили у бік Нікопольського району понад 60 снарядів