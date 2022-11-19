Окупанти вночі обстріляли Зноб-Новгородську громаду

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Після 21:30 російські військові відкрили артилерійський вогонь по прикордонню Зноб-Новгородської громади. Було 13 «прильотів» по околицях одного з сіл.

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Вночі окупаційна армія Росії завдала ударів у Запоріжжі. Російська ракета поцілила в об’єкт промислової інфраструктури. Внаслідок удару виникла пожежа. До того ж через ворожу атаку половина одного з районів Запоріжжя залишилася без теплопостачання.

Очільник Дніпропетровської військової адміністрації Валентин Резніченко повідомив, що окупанти вночі випустили у бік Нікопольського району понад 60 снарядів