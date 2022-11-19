Окупанти вночі випустили у бік Нікопольщини понад 60 снарядів
Київ • УНН
КИЇВ. 19 листопада. УНН. Очільник Дніпропетровської військової адміністрації Валентин Резніченко повідомив, що окупанти вночі випустили у бік Нікопольського району понад 60 снарядів, пише УНН.
Деталі
Росіяни обстріляли з «Градів» та важкої артилерії три громади - Нікопольську, Марганецьку та Мирівську.
Скерували на мирні міста та села понад 60 снарядів.
Пошкоджене житло, господарські споруди та автівки. Деталі обстрілів ще уточнюються. Обійшлося без постраждалих.
Нагадаємо
Вночі окупаційна армія Росії завдала ударів у Запоріжжі. Російська ракета поцілила в об’єкт промислової інфраструктури. Внаслідок удару виникла пожежа. До того ж через ворожу атаку половина одного з районів Запоріжжя залишилася без теплопостачання.