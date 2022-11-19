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Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки
05:30 • 66714 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

31 березня, 19:27 • 81090 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

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Окупанти вночі випустили у бік Нікопольщини понад 60 снарядів

Окупанти вночі випустили у бік Нікопольщини понад 60 снарядів

Київ • УНН

 • 307527 перегляди

КИЇВ. 19 листопада. УНН. Очільник Дніпропетровської військової адміністрації Валентин Резніченко повідомив, що окупанти вночі випустили у бік Нікопольського району понад 60 снарядів, пише УНН.

Деталі

Росіяни обстріляли з «Градів» та важкої артилерії три громади - Нікопольську, Марганецьку та Мирівську.

Скерували на мирні міста та села понад 60 снарядів.

Пошкоджене житло, господарські споруди та автівки. Деталі обстрілів ще уточнюються. Обійшлося без постраждалих.

Нагадаємо

Вночі окупаційна армія Росії завдала ударів у Запоріжжі. Російська ракета поцілила в об’єкт промислової інфраструктури. Внаслідок удару виникла пожежа. До того ж через ворожу атаку половина одного з районів Запоріжжя залишилася без теплопостачання.

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