Окупанти вночі випустили у бік Нікопольщини понад 60 снарядів

Деталі

Росіяни обстріляли з «Градів» та важкої артилерії три громади - Нікопольську, Марганецьку та Мирівську.

Скерували на мирні міста та села понад 60 снарядів.

Пошкоджене житло, господарські споруди та автівки. Деталі обстрілів ще уточнюються. Обійшлося без постраждалих.

Нагадаємо

Вночі окупаційна армія Росії завдала ударів у Запоріжжі. Російська ракета поцілила в об’єкт промислової інфраструктури. Внаслідок удару виникла пожежа. До того ж через ворожу атаку половина одного з районів Запоріжжя залишилася без теплопостачання.