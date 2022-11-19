Оккупанты ночью выпустили в сторону Никопольщины более 60 снарядов

Детали

Русские обстреляли из «Градов» и тяжелой артиллерии три общины – Никопольскую, Марганецкую и Мировскую.

Направили на мирные города и деревни более 60 снарядов.

Поврежденное жилье, хозяйственные постройки и автомобили. Детали обстрелов еще уточняются. Обошлось без пострадавших.

Напомним

Ночью оккупационная армия России нанесла удары в Запорожье. Российская ракета попала в объект’объект промышленной инфраструктуры. В результате удара возник пожар. К тому же из-за вражеской атаки половина одного из районов Запорожья осталась без теплоснабжения.