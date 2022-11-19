оккупанты ночью обстреляли Зноб-Новгородскую общину

Детали

После 21:30 русские военные открыли артиллерийский огонь по приграничной территории Зноб-Новгородской общины. Было 13 «прилетов» по окрестностям одного из сел.

Добавим

Ночью оккупационная армия России нанесла удары в Запорожье. Российская ракета попала в объект’промышленной инфраструктуры. В результате удара возник пожар. К тому же из-за вражеской атаки половина одного из районов Запорожья осталась без теплоснабжения.

Глава Днепропетровской военной администрации Валентин Резниченко сообщил, что оккупанты ночью выпустили в сторону Никопольского района более 60 снарядов