Один бойовик загинув за добу в зоні АТО
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. Минулої доби в зоні АТО загинув один бойовик. Про це сказав речник Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник під час брифінгу, передає кореспондент УНН.
"Підтверджені втрати противника - один загиблий окупант зі складу так званої 100-ої бригади російсько-окупаційних військ", - сказав О.Мотузяник.
Як повідомив УНН, обстріли бойовиків на маріупольському напрямку зменшились, складна обстановка залишається на тих самих позиціях, як і раніше.