Один боевик погиб за сутки в зоне АТО
Киев • УНН
КИЕВ. 1 ноября. УНН. За прошедшие сутки в зоне АТО погиб один боевик. Об этом сказал пресс-секретарь Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник во время брифинга, передает корреспондент УНН.
"Подтвержденные потери противника - один погибший оккупант из состава так называемой сотой бригады российско-оккупационных войск", - сказал А.Мотузяник.
Как сообщил УНН, обстрелы боевиков на мариупольском направлении уменьшились, сложная обстановка остается на тех же позициях, как и раньше .