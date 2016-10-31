Одесити намалювали зебру із "збитих пішоходів"
Київ • УНН
ОДЕСА-КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Одесити намалювали контури “збитих пішоходів” замість стертої зебри на перехресті вулиць Довгої та Дача Ковалевського, передає кореспондент УНН.
На перехресті зовсім стерлася пішохідна зебра, через що водії на цій ділянці дороги не пропускають пішоходів, вважаючи іх порушниками правил дорожнього руху. Хоча знак пішохідного переходу є, передає кореспондент УНН.
Аби хоч якось привернути увагу до небезпечної ділянки на дорозі місцеві жителі намалювали контури “збитих пішоходів”. Ймовірно, ідею взяли з американських фільмів, де жертву обводять крейдою після події. Люди кажуть, що це дієво, перш ніж проїхати цю ділянку дороги, вони зупиняються розглянути, що це за візерунок на дорозі.