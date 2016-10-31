Одесситы нарисовали зебру из "сбитых пешеходов"

На перекрестке совсем стерлась пешеходная зебра, из-за чего водители на этом участке дороги не пропускают пешеходов, считая их нарушителями правил дорожного движения. Хотя знак пешеходного перехода есть, передает корреспондент УНН.

Чтобы хоть как-то привлечь внимание к опасному участку на дороге местные жители нарисовали контуры "сбитых пешеходов". Вероятно, идею взяли из американских фильмов, где жертву обводят мелом после происшествия. Люди говорят, что это действенно, прежде чем проехать этот участок дороги, они останавливаются рассмотреть, что это за узор на дороге.