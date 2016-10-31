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15 марта, 19:03 • 114781 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 165297 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 137187 просмотра

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"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 112512 просмотра

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15 марта, 11:23 • 105303 просмотра

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Одесситы нарисовали зебру из "сбитых пешеходов"

Одесситы нарисовали зебру из "сбитых пешеходов"

Киев • УНН

 • 13715 просмотра

ОДЕССА-КИЕВ. 31 октября. УНН. Одесситы нарисовали контуры "сбитых пешеходов" вместо стертой зебры на перекрестке улиц Длинной и Дача Ковалевского, передает корреспондент УНН.

На перекрестке совсем стерлась пешеходная зебра, из-за чего водители на этом участке дороги не пропускают пешеходов, считая их нарушителями правил дорожного движения. Хотя знак пешеходного перехода есть, передает корреспондент УНН.

Чтобы хоть как-то привлечь внимание к опасному участку на дороге местные жители нарисовали контуры "сбитых пешеходов". Вероятно, идею взяли из американских фильмов, где жертву обводят мелом после происшествия. Люди говорят, что это действенно, прежде чем проехать этот участок дороги, они останавливаются рассмотреть, что это за узор на дороге.

Украинские Национальные Новости

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