Одесита судитимуть за конвертацію російських рублів: БЕБ припинило незаконну діяльність
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. В Одесі чоловіка судитимуть за конвертацію російських рублів. Про це пише УНН за інформацією оприлюдненою БЕБ.
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"Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки в Одеській області припинили незаконну діяльність пов’язану з конвертацією електронних грошей, обіг яких заборонено на території України.
Незаконні дії з обміну російських рублів в українську гривню та навпаки особа здійснювала на території Одеської та Дніпропетровської областей з квітня 2022 року. Оголошення про обмін фігурант розміщував у телеграм каналах, використовував заборонену в Україні платіжну систему. Обмінювати шахраї пропонували будь-яку суму", - зазначили у БЕБ.
Деталі
Зазначається, що детективи в ході проведених обшуків виявили та вилучили цінності на загальну суму понад 670 тис. грн. Це грошові кошти, декілька мобільних телефонів, ноутбук, sim-картки, 7 банківських карток та комп’ютер. На вилучено майно накладено арешт.
Особі повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 200 КК України (здійснення незаконних дій пов’язаної з конвертацією електронних грошей, обіг яких заборонено на території України). Кримінальне провадження направлено до суду з обвинувальним актом.
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