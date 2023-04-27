БЕБ вилучило спирту та горілки на близько 10 млн грн: на заводі був відсутній працівник податкового поста ДПС
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. БЕБ вилучило спирту та горілки на близько 10 млн грн, на заводі був відсутній працівник податкового поста ДПС. Про це пише УНН за інформацією оприлюдненою БЕБ.
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Детективи Бюро економічної безпеки України викрили масштабну схему виготовлення та реалізації фальсифікованих лікеро-горілчаних виробів з підробленими марками акцизного податку.
Встановлено, що директор компанії у Вінницькій області, яка має ліцензію на виготовлення горілчаної продукції, спільно із засновником та іншими особами налагодили на виробничих потужностях заводу виробництво алкогольних напоїв. Лікеро-горілчані вироби виготовляли у великих об’ємах, оклеювали підробленими марками акцизного збору та реалізовували за готівку гуртом та вроздріб.
Це призвело до ухилення від сплати акцизного податку та податку на додану вартість в особливо великих розмірах.
"Детективи БЕБ провели 8 обшуків у виробничих, складських та торгових приміщеннях. Вилучено 75 тисяч пляшок фальсифікованої лікеро-горілчаної продукції з марками акцизного податку, які мають явні ознаки підробки, близько 25 тонн необлікованого спирту, 15 тонн готової, але ще не розфасованої спиртовмісної продукції, велику кількість марок акцизного податку з ознаками підробки, понад 8 тис. літрів готової горілчаної продукції розфасованої в пластикову тару, чорнові записи та інші речові докази", - зазначають у БЕБ.
Повідомляється, що загальна орієнтовна вартість вилученої продукції складає близько 10 млн грн.
В ході обшуку виробничих приміщень зафіксовано відсутність на робочому місці постійного представника контролюючого органу – Державної податкової служби (ДПС), що можливо сприяло вчиненню кримінального правопорушення по незаконному виробництву лікеро-горілчаної продукції.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч. 2 ст. 204 КК України (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів) та ч. 3 ст. 212 КК України (ухилення від сплати податків) здійснюють детективи Бюро економічної безпеки України за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора.
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