БЕБ арештувало корпоративні права букмекерської компанії пов'язаної із рф на 30 млн грн
Київ • УНН
КИЇВ. 21 квітня. УНН. Бюро економічної безпеки України арештувало корпоративні права букмекерської компанії пов'язаної із рф на 30 млн грн. Про це пише УНН за інформацією оприлюдненою БЕБ.
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"Детективи Бюро економічної безпеки України, за клопотанням прокурорів Офісу Генерального прокурора, арештували корпоративні права компанії, яка здійснювала незаконну діяльність у сфері організації та проведення азартних ігор у мережі Інтернет.
Вартість корпоративних прав товариства у вигляді 100% частки статутного капіталу становить 30 млн грн", - йдеться у повідомленні БЕБ.
Деталі
Згадана компанія мала зв’язки з російською федерацією та в умовах воєнного стану в Україні працювала на російському ринку. Як зазначається, аналіз структури права власності юридичної особи, яка отримала ліцензію та надавала право на використання торговельного знаку букмекерській компанії, показав що її кінцевий бенефіціар - громадянин рф. Стосовно компанії введені санкції РНБО.
Слідством встановлено групу осіб, які у період 2021 – 2022 років, через низку вебресурсів, організували та проводили букмекерську діяльність та азартні ігри казино в мережі Інтернет. Порушуючи Закон України "Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор", компанія працювала без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності.
"Така незаконна діяльність призвела до умисного ухилення від сплати податків та фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах", - наголосили в БЕБ.
Як раніше повідомлялося, за результатами направлених БЕБ рекомендацій, Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей анулювала дві ліцензії цієї компанії, яка здійснювала свою діяльність у сфері організації та проведення азартних ігор в Україні.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 203-2, КК України (незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор, лотерей) та ч. 3 ст. 212 КК України (ухилення від сплати податків, зборів) здійснюють детективи Бюро економічної безпеки України за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора.
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