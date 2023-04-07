БЕБ упередило незаконну закупівлю медобладнання у компанії, пов'язаної з рф

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У ході інформаційно-аналітичної діяльності виявлено, що службові особи медичного закладу оголосили тендер на придбання обладнання за 2,2 млн грн. Встановлено, що постачальник згаданого медичного обладнання, не відповідав кваліфікаційним критеріям, відповідно до Закону України “Про публічні закупівлі”.

“Додатковим ризиком закупівлі було й те, що переможець торгів пов’язаний з юридичною особою, засновником якої є громадян російської федерації. За результатами розгляду рекомендацій аналітиків Територіального управління БЕБ у Чернівецькій області, медичний заклад відмінив ризикову закупівлю та розірвав відповідний договір”, — йдеться в повідомленні.

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