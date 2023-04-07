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БЭБ предотвратило незаконную закупку медоборудования у компании, связанной с рф

Киев • УНН

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КИЕВ. 7 апреля. УНН. БЭБ предотвращено незаконную закупку медицинского оборудования у победителя тендерной закупки, учредителем и конечным бенефициарным владельцем которой является гражданин рф. Аналитики Территориального управления БЭБ в Черновицкой области предотвратили растрату бюджетных средств путем закупки короткоимпульсного лазера одним из коммунальных предприятий, пишет УНН со ссылкой на БЭБ.

Детали

В ходе информационно-аналитической деятельности выявлено, что должностные лица медицинского учреждения объявили тендер на приобретение оборудования за 2,2 млн грн. Установлено, что поставщик упомянутого медицинского оборудования, не отвечал квалификационным критериям, в соответствии с Законом Украины “О публичных закупках”.

“Дополнительным риском закупки было и то, что победитель торгов связан с юридическим лицом, учредителем которого является граждан российской федерации. По результатам рассмотрения рекомендаций аналитиков Территориального управления БЭБ в Черновицкой области, медицинское учреждение отменило рисковую закупку и расторгло соответствующий договор”, — говорится в сообщении.

Напомним

Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности разоблачили масштабную схему реализации нелегально изготовленных табачных изделий и алкоголя.

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