БЭБ арестовало корпоративные права букмекерской компании связанной с рф на 30 млн грн

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"Детективы Бюро экономической безопасности Украины, по ходатайству прокуроров Офиса Генерального прокурора, арестовали корпоративные права компании, которая осуществляла незаконную деятельность в сфере организации и проведения азартных игр в сети Интернет.

Стоимость корпоративных прав товарищества в виде 100% доли уставного капитала составляет 30 млн грн", - говорится в сообщении БЭБ.

Детали

Упомянутая компания имела связи с российской федерацией и в условиях военного положения в Украине работала на российском рынке. Как отмечается, анализ структуры права собственности юридического лица, которое получило лицензию и предоставляло право на использование торгового знака букмекерской компании, показал, что ее конечный бенефициар - гражданин рф. В отношении компании введены санкции СНБО.

Следствием установлена группа лиц, которые в период 2021 – 2022 годов, через ряд веб-ресурсов, организовали и проводили букмекерскую деятельность и азартные игры казино в сети Интернет. В нарушение Закона Украины "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр", компания работала без лицензии на осуществление соответствующего вида деятельности.

"Такая незаконная деятельность привела к умышленному уклонению от уплаты налогов и фактическому непоступлению в бюджет средств в особо крупных размерах", - отметили в БЭБ.

Как ранее сообщалось, по результатам направленных БЭБ рекомендаций, Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей аннулировала две лицензии этой компании, которая осуществляла свою деятельность в сфере организации и проведения азартных игр в Украине.

Досудебное расследование в уголовном производстве по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 203-2, УК Украины (незаконная деятельность по организации или проведению азартных игр, лотерей) и ч. 3 ст. 212 УК Украины (уклонение от уплаты налогов, сборов) осуществляют детективы Бюро экономической безопасности Украины под процессуальным руководством прокуроров Офиса Генерального прокурора.

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