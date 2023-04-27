БЭБ изъяло спирта и водки на около 10 млн грн: на заводе отсутствовал работник налогового поста ГНС
Киев • УНН
КИЕВ. 27 апреля. УНН. БЭБ изъяло спирта и водки на около 10 млн грн, на заводе отсутствовал работник налогового поста ГНС. Об этом пишет УНН по информации обнародованной БЭБ.
Детали
Детективы Бюро экономической безопасности Украины разоблачили масштабную схему изготовления и реализации фальсифицированных ликеро-водочных изделий с поддельными марками акцизного налога.
Установлено, что директор компании в Винницкой области, которая имеет лицензию на изготовление водочной продукции, совместно с учредителем и другими лицами наладили на производственных мощностях завода производство алкогольных напитков. Ликеро-водочные изделия изготавливали в больших объемах, оклеивали поддельными марками акцизного сбора и реализовывали за наличные оптом и в розницу.
Это привело к уклонению от уплаты акцизного налога и налога на добавленную стоимость в особо крупных размерах.
"Детективы БЭБ провели 8 обысков в производственных, складских и торговых помещениях. Изъято 75 тысяч бутылок фальсифицированной ликеро-водочной продукции с марками акцизного налога, которые имеют явные признаки подделки, около 25 тонн неучтенного спирта, 15 тонн готовой, но еще не расфасованной спиртосодержащей продукции, большое количество марок акцизного налога с признаками подделки, более 8 тыс. литров готовой водочной продукции расфасованной в пластиковую тару, черновые записи и другие вещественные доказательства", - отмечают в БЭБ.
Сообщается, что общая ориентировочная стоимость изъятой продукции составляет около 10 млн грн.
В ходе обыска производственных помещений зафиксировано отсутствие на рабочем месте постоянного представителя контролирующего органа – Государственной налоговой службы (ГНС), что возможно способствовало совершению уголовного правонарушения по незаконному производству ликеро-водочной продукции.
Досудебное расследование в уголовном производстве по ч. 2 ст. 204 УК Украины (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров) и ч. 3 ст. 212 УК Украины (уклонение от уплаты налогов) осуществляют детективы Бюро экономической безопасности Украины под процессуальным руководством прокуроров Офиса Генерального прокурора.
Напомним
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