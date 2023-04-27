БЭБ изъяло спирта и водки на около 10 млн грн: на заводе отсутствовал работник налогового поста ГНС

Детали

Детективы Бюро экономической безопасности Украины разоблачили масштабную схему изготовления и реализации фальсифицированных ликеро-водочных изделий с поддельными марками акцизного налога.

Установлено, что директор компании в Винницкой области, которая имеет лицензию на изготовление водочной продукции, совместно с учредителем и другими лицами наладили на производственных мощностях завода производство алкогольных напитков. Ликеро-водочные изделия изготавливали в больших объемах, оклеивали поддельными марками акцизного сбора и реализовывали за наличные оптом и в розницу.

Это привело к уклонению от уплаты акцизного налога и налога на добавленную стоимость в особо крупных размерах.

"Детективы БЭБ провели 8 обысков в производственных, складских и торговых помещениях. Изъято 75 тысяч бутылок фальсифицированной ликеро-водочной продукции с марками акцизного налога, которые имеют явные признаки подделки, около 25 тонн неучтенного спирта, 15 тонн готовой, но еще не расфасованной спиртосодержащей продукции, большое количество марок акцизного налога с признаками подделки, более 8 тыс. литров готовой водочной продукции расфасованной в пластиковую тару, черновые записи и другие вещественные доказательства", - отмечают в БЭБ.

Сообщается, что общая ориентировочная стоимость изъятой продукции составляет около 10 млн грн.

В ходе обыска производственных помещений зафиксировано отсутствие на рабочем месте постоянного представителя контролирующего органа – Государственной налоговой службы (ГНС), что возможно способствовало совершению уголовного правонарушения по незаконному производству ликеро-водочной продукции.

Досудебное расследование в уголовном производстве по ч. 2 ст. 204 УК Украины (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров) и ч. 3 ст. 212 УК Украины (уклонение от уплаты налогов) осуществляют детективы Бюро экономической безопасности Украины под процессуальным руководством прокуроров Офиса Генерального прокурора.

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