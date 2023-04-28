Одессита будут судить за конвертацию российских рублей: БЭБ прекратило незаконную деятельность

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"Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в Одесской области пресекли незаконную деятельность связанную с конвертацией электронных денег, оборот которых запрещен на территории Украины.

Незаконные действия по обмену российских рублей в украинскую гривну и наоборот лицо осуществляло на территории Одесской и Днепропетровской областей с апреля 2022 года. Объявления об обмене фигурант размещал в телеграмм каналах, использовал запрещенную в Украине платежную систему. Обменивать мошенники предлагали любую сумму", - отметили в БЭБ.

Детали

Отмечается, что детективы в ходе проведенных обысков обнаружили и изъяли ценности на общую сумму более 670 тыс. грн. Это денежные средства, несколько мобильных телефонов, ноутбук, sim-карты, 7 банковских карточек и компьютер. На изъятое имущество наложен арест.

Лицу сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 200 УК Украины (совершение незаконных действий связанной с конвертацией электронных денег, оборот которых запрещен на территории Украины). Уголовное производство направлено в суд с обвинительным актом.

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