Одещина отримає майже 7 млн гривень на закупівлю житла для воїнів АТО
Київ • УНН
ОДЕСА-КИЇВ. 17 листопада. УНН. Вчора на засіданні обласної комісії із закупівлі житла для воїнів АТО стало відомо про те, що Одеська область отримає 6,9 млн грн на реалізацію відповідної програми. Про це на своїй сторінці у Facebook написала директор департаменту охорони здоров'я та соціального захисту населення Одеської ОДА Тетяна Крива, повідомляє УНН.
“Нарешті відбувся розподіл коштів державного бюджету по регіонах. Для Одеської області передбачено 6,9 млн грн. Ми чекаємо списки і розрахунки з міських і районних управлінь соцзахисту і просимо активізувати зусилля на місцях з підбору можливих варіантів житла. Часу залишається зовсім небагато”, — зауважила Т. Крива.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, на Міноборони у Бюджеті-2017 передбачено 2,5% ВВП.