Одесская область получит почти 7 млн гривен на закупку жилья для воинов АТО
Киев • УНН
ОДЕССА-КИЕВ. 17 ноября. УНН. Вчера на заседании областной комиссии по закупке жилья для воинов АТО стало известно о том, что Одесская область получит 6,9 млн грн на реализацию соответствующей программы. Об этом на своей странице в Facebook написала директор департамента здравоохранения и социальной защиты населения Одесской ОГА Татьяна Кривая, сообщает УНН.
"Наконец-то произошло разделение средств государственного бюджета по регионам. Для Одесской области предусмотрено 6,9 млн грн. Мы ждем списки и расчеты из городских и районных управлений соцзащиты и просим активизировать усилия на местах по подбору возможных вариантов жилья. Времени остается совсем немного", - отметила Т.Кривая.
Напомним, как сообщал УНН, на Минобороны в бюджете-2017 предусмотрено 2,5% ВВП.