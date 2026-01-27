Одеса під нічною атакою: поранена жінка, пошкоджено об'єкт інфраструктури

$43.140.03
50.650.13
ukenru
26 січня, 17:23 • 10440 перегляди
Нова тристороння зустріч України, США та рф, попередньо, відбудеться 1 лютого - Зеленський
Ексклюзив
26 січня, 16:43 • 23770 перегляди
Від виробництва до полиці: як нестабільне електропостачання змінює собівартість продуктів
26 січня, 13:53 • 20207 перегляди
У ЄС заявили, що посилання на конкретну дату вступу України в плані процвітання немає
Ексклюзив
26 січня, 12:45 • 26475 перегляди
Відсутність світла, тепла та зв’язку: як це впливає на психіку і що допомагає втримати внутрішню рівновагу
Ексклюзив
26 січня, 11:57 • 24739 перегляди
Правда під забороною: сайт StopOdrex заблокували після скарги клініки "Одрекс"
26 січня, 11:38 • 39854 перегляди
Як імміграційне агентство США стало символом страху, насильства і протестів: американський орган ICE
26 січня, 10:18 • 25555 перегляди
Генштаб підтвердив ураження російського НПЗ у слов’янську-на-кубані та інших об'єктів ворога
Ексклюзив
26 січня, 10:01 • 50748 перегляди
“Точкові” здорожчання та пошук альтернативи: яка ситуація на ринку риби та морепродуктів Photo
26 січня, 09:46 • 22778 перегляди
ЄС затвердив повну заборону на імпорт російського газу: що передбачається
Ексклюзив
26 січня, 08:52 • 42100 перегляди
Відкритий конкурс на керівні посади як запобіжник катастроф: чому призначення очільника Державіаслужби без публічного відбору є неприйнятним
Популярнi новини
Під Києвом розслідують жорстоке поводження із двома ведмедицями у ландшафтному парку: що відомо26 січня, 16:09 • 4264 перегляди
Завтра по всій Україні вимикають світло: що кажуть в Укренерго26 січня, 16:25 • 12329 перегляди
Історію модної імперії Armani екранізує лауреат "Оскара" Боббі Мореско26 січня, 17:14 • 6668 перегляди
Обрання заступника керівника САП: у Раді прокурорів роз’яснили, як формується Конкурсна комісія та скільки було бажаючих увійти до її складу26 січня, 18:05 • 11933 перегляди
Зеленський нагородив екснардепа Ляшка орденом "За заслуги"20:58 • 5306 перегляди
Обрання заступника керівника САП: у Раді прокурорів роз’яснили, як формується Конкурсна комісія та скільки було бажаючих увійти до її складу26 січня, 18:05 • 11968 перегляди
Від виробництва до полиці: як нестабільне електропостачання змінює собівартість продуктів
Ексклюзив
26 січня, 16:43 • 23770 перегляди
Як імміграційне агентство США стало символом страху, насильства і протестів: американський орган ICE26 січня, 11:38 • 39854 перегляди
"Точкові" здорожчання та пошук альтернативи: яка ситуація на ринку риби та морепродуктів
Ексклюзив
26 січня, 10:01 • 50748 перегляди
Скандальна клініка Odrex пройшла перевірку МОЗ, попри смерті пацієнтів і 10 кримінальних проваджень. Вибірковий контроль регулятора та до чого тут міністр Ляшко?26 січня, 09:53 • 43689 перегляди
УНН Lite
Історію модної імперії Armani екранізує лауреат "Оскара" Боббі Мореско26 січня, 17:14 • 6706 перегляди
Друг Олега Винника розкрив причини проблем зі здоров’ям співака та чому він не служив у ЗСУ26 січня, 14:43 • 12364 перегляди
Новий трек, нове відео, новий альбом: Гаррі Стайлз повертається після трирічного мовчанняVideo26 січня, 14:07 • 13587 перегляди
"Хотіли шоу, а я шоу не дала": зірка "Холостяка-14" Шамія розповіла, чому їй на проєкті виставили штраф у 5 тисяч доларів26 січня, 11:48 • 17121 перегляди
Пройшлися по "правилу двох піц" Безоса: внутрішній чат Amazon вибухнув мемами в очікуванні нових скорочень - ЗМІ24 січня, 11:07 • 36174 перегляди
Одеса під нічною атакою: поранена жінка, пошкоджено об'єкт інфраструктури

Київ • УНН

 • 18 перегляди

Вночі 27 січня ворог атакував Одесу, внаслідок чого жінка отримала осколкові поранення. Також пошкоджено об'єкт інфраструктури, житлові будинки та будівельний майданчик.

Одеса під нічною атакою: поранена жінка, пошкоджено об'єкт інфраструктури

Ворог вночі 27 січня атакував Одесу. Про це повідомив начальник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак, інформує УНН.

Деталі

За його словами, внаслідок атаки постраждала жінка. Її з осколковими пораненнями госпіталізовано до медичного закладу.

Ще одну жінку деблоковано. Її життю нічого не загрожує

- розповів Лисак.

Він уточнив, що внаслідок ворожої атаки в Одесі пошкоджено обʼєкт інфраструктури, житлові будинки та будівельний майданчик.

Нагадаємо

19 січня в Одесі внаслідок нічного удару рф було значно пошкоджено енергетичний об'єкт ДТЕК. Без електропостачання залишилися понад 30 тис. родин.

В Одесі через аварію на енергетичному обладнанні знеструмлено кілька районів26.01.26, 20:41 • 2860 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Війна в УкраїніУНН-Одеса
Війна в Україні