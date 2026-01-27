Одеса під нічною атакою: поранена жінка, пошкоджено об'єкт інфраструктури

Ворог вночі 27 січня атакував Одесу. Про це повідомив начальник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак, інформує УНН.

Деталі

За його словами, внаслідок атаки постраждала жінка. Її з осколковими пораненнями госпіталізовано до медичного закладу.

Ще одну жінку деблоковано. Її життю нічого не загрожує - розповів Лисак.

Він уточнив, що внаслідок ворожої атаки в Одесі пошкоджено обʼєкт інфраструктури, житлові будинки та будівельний майданчик.

Нагадаємо

19 січня в Одесі внаслідок нічного удару рф було значно пошкоджено енергетичний об'єкт ДТЕК. Без електропостачання залишилися понад 30 тис. родин.

