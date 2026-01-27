Одесса под ночной атакой: ранена женщина, поврежден объект инфраструктуры

Враг ночью 27 января атаковал Одессу. Об этом сообщил начальник Одесской городской военной администрации Сергей Лысак, информирует УНН.

Подробности

По его словам, в результате атаки пострадала женщина. Она с осколочными ранениями госпитализирована в медицинское учреждение.

Еще одна женщина деблокирована. Ее жизни ничего не угрожает - рассказал Лысак.

Он уточнил, что в результате вражеской атаки в Одессе поврежден объект инфраструктуры, жилые дома и строительная площадка.

Напомним

19 января в Одессе в результате ночного удара рф был значительно поврежден энергетический объект ДТЭК. Без электроснабжения остались более 30 тыс. семей.

В Одессе из-за аварии на энергетическом оборудовании обесточены несколько районов