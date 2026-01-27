Одесса под ночной атакой: ранена женщина, поврежден объект инфраструктуры

$43.140.03
26 января, 17:23 • 10432 просмотра
Новая трехсторонняя встреча Украины, США и рф, предварительно, состоится 1 февраля - Зеленский
Эксклюзив
26 января, 16:43 • 23746 просмотра
От производства до полки: как нестабильное электроснабжение меняет себестоимость продуктов
26 января, 13:53 • 20194 просмотра
В ЕС заявили, что ссылки на конкретную дату вступления Украины в плане процветания нет
Эксклюзив
26 января, 12:45 • 26463 просмотра
Отсутствие света, тепла и связи: как это влияет на психику и что помогает сохранить внутреннее равновесие
Эксклюзив
26 января, 11:57 • 24732 просмотра
Правда под запретом: сайт StopOdrex заблокировали после жалобы клиники "Одрекс"
26 января, 11:38 • 39841 просмотра
Как иммиграционное агентство США стало символом страха, насилия и протестов: американский орган ICE
26 января, 10:18 • 25550 просмотра
Генштаб подтвердил поражение российского НПЗ в Славянске-на-Кубани и других объектов врага
Эксклюзив
26 января, 10:01 • 50741 просмотра
«Точечные» подорожания и поиск альтернативы: какова ситуация на рынке рыбы и морепродуктовPhoto
26 января, 09:46 • 22776 просмотра
ЕС утвердил полный запрет на импорт российского газа: что предусматривается
Эксклюзив
26 января, 08:52 • 42096 просмотра
Открытый конкурс на руководящие должности как предохранитель от катастроф: почему назначение главы Госавиаслужбы без публичного отбора неприемлемо
Под Киевом расследуют жестокое обращение с двумя медведицами в ландшафтном парке: что известно
Завтра по всей Украине отключают свет: что говорят в Укрэнерго
Историю модной империи Armani экранизирует лауреат "Оскара" Бобби Мореско
Избрание заместителя руководителя САП: в Совете прокуроров разъяснили, как формируется Конкурсная комиссия и сколько было желающих войти в ее состав
Зеленский наградил экс-нардепа Ляшко орденом "За заслуги"
Избрание заместителя руководителя САП: в Совете прокуроров разъяснили, как формируется Конкурсная комиссия и сколько было желающих войти в ее состав
От производства до полки: как нестабильное электроснабжение меняет себестоимость продуктов
Эксклюзив
26 января, 16:43 • 23746 просмотра
Как иммиграционное агентство США стало символом страха, насилия и протестов: американский орган ICE26 января, 11:38 • 39841 просмотра
«Точечные» подорожания и поиск альтернативы: какова ситуация на рынке рыбы и морепродуктовPhoto
Эксклюзив
26 января, 10:01 • 50741 просмотра
Скандальная клиника Odrex прошла проверку Минздрава, несмотря на смерти пациентов и 10 уголовных производств. Выборочный контроль регулятора и при чем здесь министр Ляшко?26 января, 09:53 • 43683 просмотра
Владимир Зеленский
Игорь Терехов
Михаил Федоров
Олег Синегубов
Денис Шмыгаль
Украина
Соединённые Штаты
Киевская область
Донецкая область
Днепропетровская область
Историю модной империи Armani экранизирует лауреат "Оскара" Бобби Мореско
Друг Олега Винника раскрыл причины проблем со здоровьем певца и почему он не служил в ВСУ
Новый трек, новое видео, новый альбом: Гарри Стайлз возвращается после трехлетнего молчания
"Хотели шоу, а я шоу не дала": звезда "Холостяка-14" Шамия рассказала, почему ей на проекте выставили штраф в 5 тысяч долларов
Прошлись по "правилу двух пицц" Безоса: внутренний чат Amazon взорвался мемами в ожидании новых сокращений - СМИ
Техника
Социальная сеть
Отопление
Фильм
MIM-104 Patriot

Одесса под ночной атакой: ранена женщина, поврежден объект инфраструктуры

Киев • УНН

 • 12 просмотра

Ночью 27 января враг атаковал Одессу, в результате чего женщина получила осколочные ранения. Также поврежден объект инфраструктуры, жилые дома и строительная площадка.

Одесса под ночной атакой: ранена женщина, поврежден объект инфраструктуры

Враг ночью 27 января атаковал Одессу. Об этом сообщил начальник Одесской городской военной администрации Сергей Лысак, информирует УНН.

Подробности

По его словам, в результате атаки пострадала женщина. Она с осколочными ранениями госпитализирована в медицинское учреждение.

Еще одна женщина деблокирована. Ее жизни ничего не угрожает

- рассказал Лысак.

Он уточнил, что в результате вражеской атаки в Одессе поврежден объект инфраструктуры, жилые дома и строительная площадка.

Напомним

19 января в Одессе в результате ночного удара рф был значительно поврежден энергетический объект ДТЭК. Без электроснабжения остались более 30 тыс. семей.

В Одессе из-за аварии на энергетическом оборудовании обесточены несколько районов

Вадим Хлюдзинский

Война в УкраинеУНН-Одесса
Война в Украине