Очільник Одеської ОВА Кіпер “рекомендує” голові облради повернути онкодиспансеру віддані в оренду корпуси хіміотерапії

Корпуси онкодиспансеру в оренду комерсантам віддала облрада, тож очільник Одеської ОВА Кіпер звернувся до її голови Григорія Діденко з питанням дострокового розірвання договору оренди.

Цитата

“З урахуванням всіх виявлених порушень наразі підготовлено та направлено листа за підписом голови ОВА Олега Кіпера на адресу голови облради з пропозицією вирішення питання щодо доцільності вказаних договорів та ініціювання питання про їх дострокове розірвання. Я хочу запевнити мешканців Одещини, що це питання перебуває під особистим контролем голови ОВА і ми не допустимо, щоб унікальний медичний заклад, який надає медичну допомогу онкохворим був переданий комерційній структурі”, — наголосив Харлов.

Раніше УНН вже писав про цей обурливий вчинок чиновників, коли минулого року, у розпал кровопролитної війни, вони вирішили віддати комерційній структурі три корпуси онкоцентру, де пацієнти проходять безкоштовну хіміотерапію. Значну роль у цій схемі відіграла колишня начальниця профільного департаменту обладміністрації Наталія Одарій-Захарʼєва, яка і акцептувала передачу майна в приватні руки. Після її звільнення з ОВА вона працевлаштувалася радником міністра охорони здоровʼя Віктора Ляшка, який також призначив її керувати ДЗ “Український медичний Центр реабілітації матері та дитини МОЗ України”.

За словами новопризначеного керівника онкодиспансеру Ольги Покітко, щодня у відділення хіміотерапії шпиталізуються до 120 хворих, і вона готова боротися за безкоштовну допомогу людям і їх життя.