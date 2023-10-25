Глава Одесской ОВА Кипер "рекомендует" главе облсовета вернуть онкодиспансеру отданные в аренду корпуса химиотерапии
Киев • УНН
КИЕВ. 25 октября. УНН. По поручению главы Одесской областной военной администрации Олега Кипера все медицинские учреждения региона сейчас проходят комплексные проверки. Одна из таких проверок выявила грубые нарушения в областном онкодиспансере, где в прошлом году коммерческой структуре отдали в аренду на 49 лет сразу три корпуса химиотерапии. Об этом сообщил заместитель главы ОГА Александр Харлов, передает УНН.
Корпуса онкодиспансера в аренду коммерсантам отдал облсовет, поэтому глава Одесской ОВА Кипер обратился к его главе Григорию Диденко с вопросом досрочного расторжения договора аренды.
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“С учетом всех выявленных нарушений сейчас подготовлено и направлено письмо за подписью главы ОВА Олега Кипера на адрес главы облсовета с предложением решения вопроса о целесообразности указанных договоров и инициирования вопроса об их досрочном расторжении. Я хочу заверить жителей Одесской области, что этот вопрос находится под личным контролем главы ОВА и мы не допустим, чтобы уникальное медицинское учреждение, которое оказывает медицинскую помощь онкобольным было передано коммерческой структуре”, — подчеркнул Харлов.
Ранее УНН уже писал об этом возмутительном поступке чиновников, когда в прошлом году, в разгар кровопролитной войны, они решили отдать коммерческой структуре три корпуса онкоцентра, где пациенты проходят бесплатную химиотерапию.
Значительную роль в этой схеме сыграла бывшая начальница профильного департамента обладминистрации Наталья Одарий-Захарьева, которая и акцептовала передачу имущества в частные руки. После ее увольнения из ОВА она трудоустроилась советником министра здравоохранения Виктора Ляшко, который также назначил ее руководить ГУ “Украинский медицинский Центр реабилитации матери и ребенка Минздрава Украины”.
По словам новоназначенного руководителя онкодиспансера Ольги Покитко, ежедневно в отделение химиотерапии госпитализируются до 120 больных, и она готова бороться за бесплатную помощь людям и их жизнь.