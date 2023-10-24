Серед прізвищ медичної мафії Одещини називають радницю міністра Ляшка і голову облради Діденко

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Колишніх та діючих чиновників звинувачують у тому, що всупереч інтересам онкохворих пацієнтів минулого року, у розпал кровопролитної війни проти України, вони віддали три корпуси обласного онкоцентру Одещини в оренду ТОВ «БМТ Україна» на 49 років, яка начебто хотіла створити там приватний центр трансплантології. Схоже, традиційно за заниженою вартістю.

«Впродовж двох років злочинне угрупування руйнувало в медсфері Одещини все, що могло зруйнувати. Серед них депутатський корпус, голова облради, голова медичного напрямку ОВА Одарій (звільнена цього року - ред) і її посіпаки, які робили все що вона їм казала. З самого початку це був пан Полянський (Вʼячеслав Полянський, звільнений очільник обласного онкоцентру - ред), а продовжив цю діяльність пан Михайленко. Коли ці договори підписувалися, Михайленко був медичним директором», - розповіла в інтервʼю ЗМІ Ірина Потоцька, голова комітету охорони здоров'я Громадської ради при Одеській ОВА.

Схема полягала в тому, продовжує Потоцька, аби зруйнувати безкоштовні центри надання допомоги онкохворим і на їх базі, на їх ресурсах створити платні послуги. Потоцька, до речі, каже, що готова у суді відстоювати звинувачення проти колишньої чиновниці обладміністрації Наталії Одарій-Захарʼєвої, яку вважає професійно непридатною.

«Хочу, щоб вона подала на мене в суд, бо саме там я зможу довести документально всі злочини, бо інакше мені як громадянці важко зробити ці дії», - наголосила голова комітету охорони здоров'я Громадської ради при Одеській ОВА.

Нагадаємо, після звільнення з Одеської ОВА Одарій-Захарʼєву підібрав міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко і працевлаштував її керівником ДЗ "Український медичний Центр реабілітації матері та дитини МОЗ України", а також своєю радницею. УНН намагався звʼязатися з чиновницею, але ані вона, ані її пресслужба коментарів по суті щодо передачі в оренду корпусів онкодиспансеру - не надали.

Що ж стосується самого онкодиспансеру, то нещодавно призначена туди керівником Ольга Покітко готова боротися за безкоштовне лікування онкопацієнтів.

«Онкодиспансер має свої амбіції і кошти на те, щоб зберегти відділення хіміотерапії. І територіально він не може звільнити приміщення, щоб була трансплантологія. Вибачте, це такий проект, який має бути узгоджений. Але якщо це для онкоцентру – то чому це здавати в оренду? Будь ласка, будуйте собі трансплантологію, розвивайте це. Навіщо це робити у здачу під оренду?

У нас на день шпиталізується до 120 хворих. На відділення хіміотерапії. І зараз немає можливості де розташувати оці три відділення, щоб люди не становилися в чергу. Нас змушують через судові розбірки звільнити ці відділення», - розповіла Покітко.