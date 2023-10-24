Серед прізвищ медичної мафії Одещини називають радницю міністра Ляшка і голову облради Діденко
Київ • УНН
КИЇВ. 24 жовтня. УНН. Розслідування інциденту навколо одеського обласного протипухлинного центру оголило прізвища чиновників та посадовців, яких називають не інакше як медичною мафією. Серед них фігурують голова Одеської облради Григорій Діденко та звільнена ексочільниця профільного департаменту Одеської обладміністрації Наталія Одарій, яку працевлаштував нині міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко своєю радницею, повідомляє УНН.
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Колишніх та діючих чиновників звинувачують у тому, що всупереч інтересам онкохворих пацієнтів минулого року, у розпал кровопролитної війни проти України, вони віддали три корпуси обласного онкоцентру Одещини в оренду ТОВ «БМТ Україна» на 49 років, яка начебто хотіла створити там приватний центр трансплантології. Схоже, традиційно за заниженою вартістю.
«Впродовж двох років злочинне угрупування руйнувало в медсфері Одещини все, що могло зруйнувати. Серед них депутатський корпус, голова облради, голова медичного напрямку ОВА Одарій (звільнена цього року - ред) і її посіпаки, які робили все що вона їм казала. З самого початку це був пан Полянський (Вʼячеслав Полянський, звільнений очільник обласного онкоцентру - ред), а продовжив цю діяльність пан Михайленко. Коли ці договори підписувалися, Михайленко був медичним директором», - розповіла в інтервʼю ЗМІ Ірина Потоцька, голова комітету охорони здоров'я Громадської ради при Одеській ОВА.
Схема полягала в тому, продовжує Потоцька, аби зруйнувати безкоштовні центри надання допомоги онкохворим і на їх базі, на їх ресурсах створити платні послуги. Потоцька, до речі, каже, що готова у суді відстоювати звинувачення проти колишньої чиновниці обладміністрації Наталії Одарій-Захарʼєвої, яку вважає професійно непридатною.
«Хочу, щоб вона подала на мене в суд, бо саме там я зможу довести документально всі злочини, бо інакше мені як громадянці важко зробити ці дії», - наголосила голова комітету охорони здоров'я Громадської ради при Одеській ОВА.
Нагадаємо, після звільнення з Одеської ОВА Одарій-Захарʼєву підібрав міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко і працевлаштував її керівником ДЗ "Український медичний Центр реабілітації матері та дитини МОЗ України", а також своєю радницею. УНН намагався звʼязатися з чиновницею, але ані вона, ані її пресслужба коментарів по суті щодо передачі в оренду корпусів онкодиспансеру - не надали.
Що ж стосується самого онкодиспансеру, то нещодавно призначена туди керівником Ольга Покітко готова боротися за безкоштовне лікування онкопацієнтів.
«Онкодиспансер має свої амбіції і кошти на те, щоб зберегти відділення хіміотерапії. І територіально він не може звільнити приміщення, щоб була трансплантологія. Вибачте, це такий проект, який має бути узгоджений. Але якщо це для онкоцентру – то чому це здавати в оренду? Будь ласка, будуйте собі трансплантологію, розвивайте це. Навіщо це робити у здачу під оренду?
У нас на день шпиталізується до 120 хворих. На відділення хіміотерапії. І зараз немає можливості де розташувати оці три відділення, щоб люди не становилися в чергу. Нас змушують через судові розбірки звільнити ці відділення», - розповіла Покітко.