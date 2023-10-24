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Среди фамилий медицинской мафии Одесской области называют советницу министра Ляшко и главу облсовета Диденко

Киев • УНН

 • 280532 просмотра

КИЕВ. 24 октября. УНН. Расследование инцидента вокруг одесского областного противоопухолевого центра обнажило фамилии чиновников и должностных лиц, которых называют не иначе как медицинской мафией. Среди них фигурируют глава Одесского облсовета Григорий Диденко и уволенная экс-глава профильного департамента Одесской обладминистрации Наталья Одарий, которую трудоустроил ныне министр здравоохранения Виктор Ляшко своей советницей, сообщает УНН.

Среди фамилий медицинской мафии Одесской области называют советницу министра Ляшко и главу облсовета Диденко

Детали

Бывших и действующих чиновников обвиняют в том, что вопреки интересам онкобольных пациентов в прошлом году, в разгар кровопролитной войны против Украины, они отдали три корпуса областного онкоцентра Одесской области в аренду ООО «БМТ Украина» на 49 лет, которая якобы хотела создать там частный центр трансплантологии. Похоже, традиционно по заниженной стоимости.

«В течение двух лет преступная группировка разрушала в медсфере Одесской области все, что могла разрушить. Среди них депутатский корпус, глава облсовета, глава медицинского направления ОВА Одарий (уволена в этом году - ред.) и ее приспешники, которые делали все, что она им говорила. С самого начала это был господин Полянский (Вячеслав Полянский, уволенный глава областного онкоцентра - ред.), а продолжил эту деятельность господин Михайленко. Когда эти договоры подписывались, Михайленко был медицинским директором», - рассказала в интервью СМИ Ирина Потоцкая, глава комитета здравоохранения Общественного совета при Одесской ОГА. 

Схема заключалась в том, продолжает Потоцкая, чтобы разрушить бесплатные центры оказания помощи онкобольным и на их базе, на их ресурсах создать платные услуги. Потоцкая, кстати, говорит, что готова в суде отстаивать обвинения против бывшей чиновницы обладминистрации Натальи Одарий-Захарьевой, которую считает профессионально непригодной.

«Хочу, чтобы она подала на меня в суд, потому что именно там я смогу доказать документально все преступления, иначе мне как гражданке трудно сделать эти действия», - отметила глава комитета здравоохранения Общественного совета при Одесской ОГА.

Напомним, после увольнения из Одесской ОВА Одарий-Захарьеву "подобрал" министр здравоохранения Виктор Ляшко и трудоустроил ее руководителем ГУ "Украинский медицинский Центр реабилитации матери и ребенка Минздрава Украины", а также своим советником. УНН пытался связаться с чиновницей, но ни она, ни ее пресс-служба комментариев по существу относительно передачи в аренду корпусов онкодиспансера - не предоставили.

Что же касается самого онкодиспансера, то недавно назначенная туда руководителем Ольга Покитко готова бороться за бесплатное лечение онкопациентов.

«Онкодиспансер имеет свои амбиции и средства на то, чтобы сохранить отделение химиотерапии. И территориально он не может освободить помещение, чтобы была трансплантология. Извините, это такой проект, который должен быть согласован. Но если это для онкоцентра – то почему это сдавать в аренду? Пожалуйста, стройте себе трансплантологию, развивайте это. Зачем это делать в сдачу под аренду?

У нас в день госпитализируется до 120 больных. На отделение химиотерапии. И сейчас нет возможности где расположить эти три отделения, чтобы люди не становились в очередь. Нас заставляют через судебные разборки освободить эти отделения», - рассказала Покитко.

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