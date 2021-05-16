Очільник МЗС Німеччини запропонував три кроки для вирішення конфлікту між Ізраїлем і Палестиною

Деталі

Так, згідно з пропозицією Мааса, на першому етапі має бути припинений ракетний терор, на другому - зупинене насильство, а на третьому - забезпечене повернення до переговорів між ізраїльтянами та палестинцями про конкретні заходи щодо відновлення довіри та мирного врегулювання на основі співіснування ізраїльської та палестинської держав.

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Тим часом генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш заявив, що зростання числа цивільних жертв внаслідок ізраїльських ударів по Сектору Гази шокує. Він також висловив глибоку стурбованість руйнуванням в Газі будівлі, в якій знаходились представництва іноземних ЗМІ.

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"Генеральний секретар нагадує всім сторонам, що будь-який довільний напад на цивільні та медійні структури порушує норми міжнародного права і має бути припинений за будь-яку ціну", - заявив представник Гутерріша.

Доповнення

Рада Безпеки ООН 16 травня втретє за тиждень обговорить нову ескалацію конфлікту в Газі на віртуальному засіданні за ініціативи Китаю, Норвегії та Тунісу. Під час двох попередніх засідань членам Радбезу не вдалося узгодити спільну заяву через небажання США засудити дії Ізраїлю.