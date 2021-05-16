Очільник МЗС Німеччини запропонував три кроки для вирішення конфлікту між Ізраїлем і Палестиною

$41.280.10
45.550.52
ukru
"Транспортний безвіз" між Україною та ЄС продовжено до кінця року
10:15 • 17440 перегляди

"Транспортний безвіз" між Україною та ЄС продовжено до кінця року

Ексклюзив
06:34 • 60925 перегляди

Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика

9 квітня, 17:29 • 145950 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 181416 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 163046 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 160951 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Ексклюзив
9 квітня, 13:39 • 110632 перегляди

Будівництво нової генерації: в "Укренерго" оцінили, коли очікувати на перші результати

Ексклюзив
9 квітня, 12:04 • 88383 перегляди

Хаос і невизначеність: як іноземні фармкомпанії реагують на зміни регулювання в Україні

Ексклюзив
9 квітня, 11:17 • 213371 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами

9 квітня, 07:59 • 89615 перегляди

Взяття у полон китайців, які воювали в складі російської армії: Пекін перевіряє ситуацію

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+1°
5.7м/с
72%
Популярнi новини

Цими вихідними у небі можна буде побачити унікальне явище - мікромісяць

10 квітня, 02:11 • 96701 перегляди

Трамп підтвердив готовність до зустрічі із Сі Цзіньпіном і назвав його своїм другом

10 квітня, 03:14 • 37608 перегляди

Міжнародний день братів і сестер, День гольфіста: що ще відзначають 10 квітня

10 квітня, 03:30 • 50443 перегляди

У ВМС ЗСУ повідомили про ситуацію з ворожими кораблями в Чорному морі

10 квітня, 04:20 • 59486 перегляди

Призов Насірова до ЗСУ: наказ скасовано, розпочато розслідування

10 квітня, 05:19 • 76217 перегляди
Публікації

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 180560 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 213364 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 304480 перегляди

Час - на боці Сокура. Чому НАЗК досі не притягнуло колишнього посадовця ДПС до відповідальності
Ексклюзив

8 квітня, 10:26 • 468818 перегляди

Десерти без яєць: 7 смачних рецептів до Великодня

8 квітня, 08:49 • 452450 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Віталій Кличко

Джо Байден

Роман Насіров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Київ

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

Скрипка з фільму "Титанік" піде з молотка за 77 тисяч доларів

08:29 • 16985 перегляди

“Шахтар” “підписав” легендарного кота Степана

9 квітня, 16:54 • 41683 перегляди

Paramount Pictures анонсувала випуск фільму "Angry Birds у кіно 3" на 2027 рік

9 квітня, 15:26 • 46542 перегляди

Королеві Каміллі подарували піцу “Маргарита” на честь 20-ї річниці весілля під час візиту до Риму

9 квітня, 15:16 • 46557 перегляди

Гіларі Свонк поскаржилася на патріархальність Голлівуду і пригадала, як чоловіки вчили її бути жінкою

9 квітня, 14:39 • 47114 перегляди
Актуальне

TikTok

Facebook

Шахед-136

The Guardian

Фокс Ньюс

Очільник МЗС Німеччини запропонував три кроки для вирішення конфлікту між Ізраїлем і Палестиною

Київ • УНН

 • 14524 перегляди

КИЇВ. 16 травня. УНН. Міністр закордонних справ ФРН Хайко Маас наголосив на праві Ізраїлю на самооборону від "ракетного терору" з боку палестинського руху ХАМАС, визнаного в ЄС терористичним. Маас виступив за деескалацію конфлікту і запропонував три кроки для цього, повідомляє УНН із посиланням на DW.

Очільник МЗС Німеччини запропонував три кроки для вирішення конфлікту між Ізраїлем і Палестиною

Деталі 

Так, згідно з пропозицією Мааса, на першому етапі має бути припинений ракетний терор, на другому - зупинене насильство, а на третьому - забезпечене повернення до переговорів між ізраїльтянами та палестинцями про конкретні заходи щодо відновлення довіри та мирного врегулювання на основі співіснування ізраїльської та палестинської держав.

До теми 

Тим часом генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш заявив, що зростання числа цивільних жертв внаслідок ізраїльських ударів по Сектору Гази шокує. Він також висловив глибоку стурбованість руйнуванням в Газі будівлі, в якій знаходились представництва іноземних ЗМІ.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Ізраїльсько-Палестинський конфлікт: з початку боїв в Газі загинуло 174 людини, з них 47 дітей

"Генеральний секретар нагадує всім сторонам, що будь-який довільний напад на цивільні та медійні структури порушує норми міжнародного права і має бути припинений за будь-яку ціну", - заявив представник Гутерріша.

Доповнення 

Рада Безпеки ООН 16 травня втретє за тиждень обговорить нову ескалацію конфлікту в Газі на віртуальному засіданні за ініціативи Китаю, Норвегії та Тунісу. Під час двох попередніх засідань членам Радбезу не вдалося узгодити спільну заяву через небажання США засудити дії Ізраїлю.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Brent
$63.89
Bitcoin
$81,757.50
S&P 500
$5,330.87
Tesla
$262.04
Газ TTF
$35.00
Золото
$3,137.59
Ethereum
$1,595.36