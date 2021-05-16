Глава МИД Германии предложил три шага для решения конфликта между Израилем и Палестиной
Киев • УНН
КИЕВ. 16 мая. УНН. Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас отметил право Израиля на самооборону от "ракетного террора" со стороны палестинского движения ХАМАС, признанного в ЕС террористическим. Маас выступил за деэскалацию конфликта и предложил три шага для этого, сообщает УНН со ссылкой на DW.
Детали
Так, согласно предложению Мааса, на первом этапе должен быть прекращен ракетный террор, на втором - остановлено насилие, а на третьем - обеспечено возвращение к переговорам между израильтянами и палестинцами о конкретных мерах по восстановлению доверия и мирного урегулирования на основе сосуществования израильского и палестинского государств.
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Между тем генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что рост числа гражданских жертв в результате израильских ударов по сектору Газа шокирует. Он также выразил глубокую обеспокоенность разрушением в Газе здания, в котором находились представительства иностранных СМИ.
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"Генеральный секретарь напоминает всем сторонам, что любое произвольное нападение на гражданские и медийные структуры нарушает нормы международного права и должно быть прекращено любой ценой", - заявил представитель Гутерриша.
Дополнение
Совет Безопасности ООН 16 мая в третий раз за неделю обсудит новую эскалацию конфликта в Газе на виртуальном заседании по инициативе Китая, Норвегии и Туниса. Во время двух предыдущих заседаний членам Совбеза не удалось согласовать совместное заявление из-за нежелания США осудить действия Израиля.