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The Guardian

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Генсек ООН стурбований обстрілом офісів ЗМІ у Секторі Газа

Київ • УНН

 • 16816 перегляди

КИЇВ. 16 травня. УНН. Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш висловив стурбованість авіаударом у Секторі Газа по офісах міжнародних ЗМІ. Про це пише УНН з посиланням на АР.

Генсек ООН стурбований обстрілом офісів ЗМІ у Секторі Газа

Деталі

Ізраїльські військові обстріляли ракетами офіси ЗМІ у Секторі Газа, було зруйновано висотну будівлю.

Міністерство охорони здоров’я заявило, що в результаті останніх авіаційних ударів загинуло щонайменше двоє людей та 25 поранених, включаючи дітей та жінок. У ньому сказано, що рятувальники все ще копають завали та на сьогодні витягли ще п’ятьох поранених.

Цитата

“Генеральний секретар ООН нагадує обом сторонам, що будь-яке невибіркове націлювання на цивільні та медіа-структури порушує міжнародне право, і його слід уникати будь-якою ціною”, — заявив його прессекретар Стефан Дюжаррі.

Що було раніше

Ізраїльські ВПС завдали удару по будівлі, де розташовувалися офіси місцевих і міжнародних ЗМІ в секторі Газа, при цьому журналісти покинули будівлю до атаки.

В Армії оборони Ізраїлю заявили, що в цій будівлі функціонував розвідувальний штаб руху ХАМАС, використовуючи офіси ЗМІ і журналістів, що працюють там, як прикриття.

Офіси ЗМІ розташовувалися у 15-поверховому будинку в Газі. Також в ньому перебували квартири і офіси різних компаній.

Контекст

Конфлікт в регіоні різко загострилася після того, як Ізраїль ухвалив рішення виселити кілька палестинських сімей зі Східного Єрусалиму. Це викликало масові акції протесту і безлади в Єрусалимі, в результаті яких постраждали сотні людей.

Ракетні удари між Ізраїлем і сектором Газа тривають з 10 травня, загострення почалося через зіткнення між палестинцями та ізраїльською поліцією в Східному Єрусалимі.

Міністерство охорони здоров’я в секторі Газа повідомляє про 139 убитих з початку недавніх бойових дій і близько 1000 поранених. З ізраїльського боку повідомлялося вже про близько десятці загиблих.

Тим часом усі іноземні авіакомпанії призупинили рейси до головного аеропорту Ізраїлю імені Бен Гуріона з міркувань безпеки, повідомили ЗМІ.

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