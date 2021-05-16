Генсек ООН стурбований обстрілом офісів ЗМІ у Секторі Газа

Деталі

Ізраїльські військові обстріляли ракетами офіси ЗМІ у Секторі Газа, було зруйновано висотну будівлю.

Міністерство охорони здоров’я заявило, що в результаті останніх авіаційних ударів загинуло щонайменше двоє людей та 25 поранених, включаючи дітей та жінок. У ньому сказано, що рятувальники все ще копають завали та на сьогодні витягли ще п’ятьох поранених.

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“Генеральний секретар ООН нагадує обом сторонам, що будь-яке невибіркове націлювання на цивільні та медіа-структури порушує міжнародне право, і його слід уникати будь-якою ціною”, — заявив його прессекретар Стефан Дюжаррі.

Що було раніше

Ізраїльські ВПС завдали удару по будівлі, де розташовувалися офіси місцевих і міжнародних ЗМІ в секторі Газа, при цьому журналісти покинули будівлю до атаки.

В Армії оборони Ізраїлю заявили, що в цій будівлі функціонував розвідувальний штаб руху ХАМАС, використовуючи офіси ЗМІ і журналістів, що працюють там, як прикриття.

Офіси ЗМІ розташовувалися у 15-поверховому будинку в Газі. Також в ньому перебували квартири і офіси різних компаній.

Контекст

Конфлікт в регіоні різко загострилася після того, як Ізраїль ухвалив рішення виселити кілька палестинських сімей зі Східного Єрусалиму. Це викликало масові акції протесту і безлади в Єрусалимі, в результаті яких постраждали сотні людей.

Ракетні удари між Ізраїлем і сектором Газа тривають з 10 травня, загострення почалося через зіткнення між палестинцями та ізраїльською поліцією в Східному Єрусалимі.

Міністерство охорони здоров’я в секторі Газа повідомляє про 139 убитих з початку недавніх бойових дій і близько 1000 поранених. З ізраїльського боку повідомлялося вже про близько десятці загиблих.

Тим часом усі іноземні авіакомпанії призупинили рейси до головного аеропорту Ізраїлю імені Бен Гуріона з міркувань безпеки, повідомили ЗМІ.