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Генсек ООН обеспокоен обстрелом офисов СМИ в секторе Газа

Киев • УНН

 • 16816 просмотра

КИЕВ. 16 мая. УНН. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил обеспокоенность авиаударом в секторе Газа по офисам международных СМИ. Об этом пишет УНН со ссылкой на АР.

Генсек ООН обеспокоен обстрелом офисов СМИ в секторе Газа

Детали

Израильские военные обстреляли ракетами офисы СМИ в секторе Газа, было разрушено высотное здание.

Министерство здравоохранения заявило, что в результате последних авиационных ударов погибли по меньшей мере два человека и 25 раненых, включая детей и женщин. В нем сказано, что спасатели все еще копают завалы и сегодня вытащили еще пятерых раненых.

Цитата

“Генеральный секретарь ООН напоминает обеим сторонам, что любое неизбирательное нацеливание на гражданские и медиа-структуры нарушает международное право, и его следует избегать любой ценой”, — заявил его прессекретар Стефан Дюжарри.

Что было раньше

Израильские ВВС нанесли удар по зданию, где располагались офисы местных и международных СМИ в секторе Газа, при этом журналисты покинули здание к атаке.

В Армии обороны Израиля заявили, что в этом здании функционировал разведывательный штаб движения ХАМАС, используя офисы СМИ и журналистов, работающих там, как прикрытие.

Офисы СМИ располагались в 15-этажном доме в Газе. Также в нем находились квартиры и офисы различных компаний.

Контекст

Конфликт в регионе резко обострилась после того, как Израиль принял решение выселить несколько палестинских семей из Восточного Иерусалима. Это вызвало массовые акции протеста и беспорядки в Иерусалиме, в результате которых пострадали сотни людей.

Ракетные удары между Израилем и сектором Газа продолжаются с 10 мая, обострение началось из-за столкновения между палестинцами и израильской полицией в Восточном Иерусалиме.

Министерство здравоохранения в секторе Газа сообщает о 139 убитых с начала недавних боевых действий и около 1000 раненых. С израильской стороны сообщалось уже о порядка десятке погибших.

Между тем все иностранные авиакомпании приостановили рейсы в главного аэропорта Израиля имени Бен Гуриона из соображений безопасности, сообщили СМИ .

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